Dieter Bohlen sagt Konzerte ab – seine Begründung wirft Fragen auf

Es war wohl DIE Nachricht für alle Fans von Dieter Bohlen!

Der Pop-Titan geht noch einmal auf große Tour. Mit einer siebenköpfigen Band im Schlepptau will der 68-Jährige Halt in mehreren Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz machen. Doch jetzt gibt es bittere Nachrichten für einige Fans – sie werden Dieter Bohlen wohl nicht mehr live auf der Bühne erleben.

Dieter Bohlen cancelt Konzerte – Fans enttäuscht

Denn statt 13 Stopps macht der Pop-Titan nur noch Halt an 11 Stationen. Die Konzerte in Zürich und Wien fallen aus. Sehr zum Leidwesen der Fans. Die hatten sich nämlich schon riesig darauf gefreut, den 68-Jährigen noch einmal auf der Bühne zu erleben. Unter dem letzten Instagram-Post von Dieter Bohlen machen sie keinen Hehl daraus, dass sie ziemlich enttäuscht über die Absagen sind.

„Bin mega traurig, dass dein Konzert in Wien abgesagt wurde, zumal ich schon eine Karte habe. Die Freude darauf war riesengroß“, schreibt beispielsweise ein Fan. Einem anderen Fan geht es da ähnlich. „Bin auch total enttäuscht wegen dem Wien-Konzert“, schreibt er. „Hab die Karten schon zuhause, hab den Tag schon freigenommen und alles umsonst.“ Und so wie den beiden geht es noch einigen anderen Fans, die den letzten Instagram-Post des Pop-Titan kommentieren.

Warum fallen die Konzerte von Dieter Bohlen aus?

Der wiederum lässt es sich nicht nehmen, seinen Anhängern auch zu antworten. „Tut mir echt leid“, kommentiert der DSDS-Juror einen der Kommentare. „Aber es war für mich nicht abzusehen, was alles in diesem Jahr zu machen ist.“ Unter einem anderen Kommentar schreibt Dieter Bohlen: „Ich musste Zürich und Wien absagen, weil ich da leider weg muss“. Wohin? Das verrät der 68-Jährige nicht.

Was allerdings einige Fans irritiert, ist, dass Dieter Bohlen an anderer Stelle einem Fan auf die Frage, warum die Konzerte ausfallen, antwortet: „Frag den Veranstalter“. Heißt, die Fans bleiben weiterhin im Dunkeln, warum sie nun wirklich auf die Konzerte verzichten müssen.

Immerhin scheint Dieter Bohlen die anderen elf geplanten Konzerte zu spielen, so fällt lediglich der geplante Tourabschluss weg. Übrigens wird Dieter Bohlen nicht ohne besonderen Support auf Tour gehen. Wie der Veranstalter bekannt gab, soll kein geringerer als Pietro Lombardi bei der „unvergesslichen Show“ an seiner Seite sein.