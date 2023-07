Dieter Bohlen bricht nach Jahren sein Schweigen – und packt über Thomas Anders aus

Dass diese beiden wohl keine Freunde mehr werden, ist schon seit Jahren klar: Dieter Bohlen und Thomas Anders gehen seit dem Aus ihrer Band „Modern Talking“ lieber getrennte Wege.

Der Grund: Zwischen Dieter Bohlen und seinem Ex-Kollegen krachte es regelmäßig. Die Streitereien sorgten sogar zweimal für das Aus der Band. Seit der letzten Trennung reden beide kein Wort mehr miteinander. Doch das ändert sich nun schlagartig.

Dieter Bohlen von Thomas Anders attackiert

Mit Hits wie „Cheri Cheri Lady“ und „You’re my heart you’re my soul“ prägte das deutsche Erfolgs-Duo „Modern Talking“ eine ganze Generation. Doch dann kam der Bruch: Dieter Bohlen und Thomas Anders lösen ihre Band auf und gehen getrennte Wege. Dabei wird schnell klar, dass das Ganze alles andere als friedlich auseinander gegangen ist. Bis heute sprechen beide nicht miteinander. Aber dafür übereinander.

In seinem Podcast behauptet Thomas Anders neulich, dass sein Ex-Kollege noch nie in seinem Studio gesungen habe. Und weiter: „Und ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man jetzt seine Tour verfolgt hat und das, was man so bei YouTube und so mitbekommt, ist es vielleicht auch ganz gut, dass er nicht singt.“ Das lässt der DSDS-Chef nicht auf sich sitzen und schießt öffentlich zurück.

Dieter Bohlen äußert sich erstmals seit Jahren

Mit einer Videobotschaft auf Instagram möchte Dieter Bohlen seine Seite des Ganzen preisgeben. Unter seinem Video schreibt er: „So täuscht Thomas Anders alle ‚Modern Talking‘-Fans weltweit: Seine Plakate geben vor, ‚Modern Talking‘ zu sein. Aber: Weder er selbst ist ‚Modern Talking‘, noch spielt unsere Originalband auf seinen Konzerten. Es stimmt, dass Thomas nie eine Note unserer hohen Refrains auf den Platten gesungen hat, die das Markenzeichen von ‚Modern Talking‘ sind.“

Weiter heißt es: „Er sagte, ich hätte noch nie in seinem Studio gesungen. Das ist richtig!

Zu ‚unserer‘ Zeit hatte Thomas kein Studio. Wir haben alle ‚Modern Talking‘-Songs in den Studios von Louis Rodriguez aufgenommen und gesungen. Thomas gibt vor, der Schöpfer von ‚Modern Talking‘ zu sein. Es ist eine absolute Lüge! Ich bin der Komponist, Texter und Produzent von ‚Modern Talking‘!“

Die Fans sind von diesen Worten größtenteils enttäuscht. Viele verstehen nicht, wieso sich Dieter Bohlen und Thomas Anders auch Jahre nach der Trennung von „Modern Talking“ in die Haare kriegen. Bleibt abzuwarten, ob Thomas Anders sich zu diesem eindeutigen Statement seines ehemaligen Kollegen zu Wort meldet oder ob die Streitereien Geschichte sind und bleiben.