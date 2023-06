Dieter Bohlen auf Mallorca: Fans erleben unschöne Szenen

Er ist einer der bekanntesten Prominenten Deutschlands: Dieter Bohlen. Seit einigen Jahrzehnten bereits ist der Poptitan nicht mehr aus dem TV-Business wegzudenken. Angefangen mit dem Mega-Erfolg mit „Modern Talking“ kristallisierte sich schnell heraus, dass Bohlen mehr als nur Gitarre spielen kann.

Der heute 69-Jährige feierte als Produzent riesige Erfolge, schrieb eigene Bücher, es gab einen Kinofilm für Dieter Bohlen und in TV-Shows wie „Deutschland sucht den Superstar“ (kurz: DSDS) oder „Das Supertalent“ wurde Bohlen zum Medienphänomen.

Dieter Bohlen wird von Fans belagert

Doch es gab auch immer wieder Gegenwind. Zuletzt erst in der vergangenen DSDS-Staffel. Dieter Bohlen wurde vor allem von Katja Krasavice scharf für einen Spruch gegen eine Kandidatin kritisiert. Die Rapperin warf dem Jurypräsident Sexismus vor, ließ gar einen Doppelgänger des Poptitans im Video zu ihrem neuen Song „Frauen“ auftreten.

Bohlens Popularität hat das jedoch nicht geschadet. Er sitzt auch im kommenden Jahr wieder in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Und auch auf Mallorca, wo sich der 69-Jährige gerne mit Partnerin Carina aufhält, wird Dieter häufig erkannt. Zu häufig sogar.

Fan beobachtet unschöne Szene

So teilte der Musiker zuletzt ein kurzes Video von der Baleareninsel, unter das ein Fan kommentierte: „Meine Freundin hat euch beim Essen in Port Adriano gesehen. Sie saß am Nachbartisch. Ihr habt ihr leidgetan, weil dauernd Leute ein Selfie wollten.“

Eine Situation, an die sich der Poptitan scheinbar gut erinnern kann. „Alles gut, aber manchmal muss ich leider auch mal nein sagen“, antwortet er. Ein Punkt, den der Fan gut nachvollziehen konnte: „Voll verständlich, auch ihr wollt einfach mal in Ruhe essen. Meine Freundin sagte mir, sie hat sich für die Leute geschämt, weil sie euch nicht in Ruhe gelassen haben.“ Ja, manche Menschen wissen einfach nicht, wann Schluss ist. Zuletzt gab es auch einen fiesen Seitenhieb gegen den Poptitan. Ausgerechnet von IHM.