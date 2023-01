„DSDS“: Dieter Bohlen und Jill Lange – jetzt spricht RTL Klartext

Nach dem Drama um den RTL-Rauswurf von DSDS-Urgestein Dieter Bohlen und seiner spektakulären Rückkehr zu der Castingshow sollte 2023 eigentlich alles bestens laufen. Gerade mal vier Folgen ist die Jubiläumsstaffel alt, da gibt es aber bereits den ersten großen Zoff und das ausgerechnet um den Mann, der gerade erst wieder mit großem Tamtam zurückgeholt wurde – Dieter Bohlen.

Der hat sich mit seinen Kommentaren zu einer Kandidatin bei den Zuschauern ganz schön unbeliebt gemacht und das noch bevor RTL die Bilder im TV ausgestrahlt hat. In der Mediathek ist Folge 4 bereits abrufbar und liefert Grund zur Empörung. Denn mit dabei ist Reality-Sternchen Jill Lange. Und die übt mächtig Kritik an ihrer Darstellung und den Kommentaren der Jury.

DSDS: Dieter Bohlen sorgt für Ärger in RTL-Show

Dass der Pop-Titan gerne seine Meinung sagt, dürfte mittlerweile klar sein. Immerhin ist seine direkte Art Teil seines Images. Wie er jetzt aber mit Jill ins Gericht geht, passt weder ihr noch ihren Fans.

Angefangen hatte alles mit einer Nachricht auf Instagram, in der sich Jill unter Tränen bei ihren Fans meldete und sagte: „Dass ich von Anfang an so dargestellt werde und so einen Stempel auferlegt bekomme, ist für mich einfach ein Schlag ins Gesicht. Der Vorspann, mit den Ausschnitten von den Shows, war größer als alles andere.“ Der Sender widmet Jill in der Folge eine ausführliche Vorstellung, die ihre TV-Vergangenheit in diversen Datingformaten zeigt.

Dabei wollte Jill eigentlich nur eine Meinung zu ihrem Gesang haben. In besagter Folge darf sie sich dann von der Jury, allen voran Dieter Bohlen, Kommentare wie diese anhören: „Du hast mit mehreren Männern was gehabt?“ (Pietro), „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ (Dieter).

DSDS: RTL äußert sich zu Bohlen-Kommentar

Während Jill vor Ort zwar überrascht, aber trotzdem gefasst reagierte, zeigt sie sich jetzt auf Instagram von den Aussagen schwer verletzt. Sie sei zwar kritikfähig, „Aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde auch nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, das sind Sachen, die gehen nicht. Dieter hat mich beleidigt.“

Auf Anfrage dieser Redaktion reagiert RTL jetzt mit diesem Statement: „Dass Jills Teilnahme bei diversen Realityformaten im RTL-Kosmos in einer RTL Show thematisiert wird, dürfte nicht verwundern und sollte aus redaktionellen Gründen auch nicht verschwiegen werden. Während der Aufzeichnungen zu DSDS hatte Jill kein Problem damit, über ihre Teilnahme an den Datingformaten zu sprechen, wie in der Folge zu sehen.“

DSDS: Das sagt RTL zu Dieter Bohlen

Weiter heißt es von RTL: „Wir können allein aus Zeitgründen nicht alle Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten zeigen. Dass Jill ausgerechnet den gezeigten Auftritt als ihren schlechtesten bewertet, ist rein subjektives Empfinden. Sie hat es außerdem in den Recall geschafft und damit in der nächsten Runde eine weitere Chance, Jury und Zuschauer von ihrem Talent zu überzeugen.“

Über die Aussagen von Dieter Bohlen sagt eine Sprecherin des Senders: „Das wäre sicher nicht unsere Wortwahl gewesen, aber im Kontext der vorangegangenen Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen, zu der sich neben Jill übrigens auch ihr Partner Lars vor der Jury geäußert hat, sahen wir keinen Anlass, den Kommentar aus der Sendung zu schneiden. Grundsätzlich: Unsere Jury besteht aus vier Juroren, die für unterschiedliche Meinungen und Lebenshaltungen stehen und diese auch äußern. Katja hat beim Casting schnell Partei für Jill ergriffen und ihr den Tipp gegeben, ‚bleib genauso wie du bist. Lass‘ dir nichts einreden!‘ Jill ist eine starke Person, die auch bei DSDS selbstbewusst ihre Frau gestanden und Konter gegeben hat. Sie hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan, im Gegenteil: Sie ist jubelnd aus dem Jurycasting gekommen und hat sich dem Urteil der Jury auch im weiteren Verlauf freiwillig gestellt.“