Dieter Bohlen: Krasse Ansage – „Davon träumt Angela Merkel“

Dieter Bohlen ist nicht gerade ein Mann der leisen Töne. Der Poptitan sagt gerne offen und ehrlich was er will und ist auch selten um einen Spruch verlegen. Das bewies Dieter Bohlen auch bei der offiziellen Pressekonferenz zur neuen DSDS-Staffel, bei der er zusammen mit Maite Kelly, Mike Singer und Schlager-Star Michael Wendler in der Jury sitzt.

„Davon träumt Angela Merkel“, posaunt Dieter Bohlen da frei heraus. Welche Gedanken denn nun genau durch den Kopf der Kanzlerin spuken, während sie sich ihrer nächtlichen Ruhe hingibt, verriet der Star-Produzent an dieser Stelle nicht. Er glaubt aber zu wissen, dass Angela Merkel von seinen Erfolgen im Ausland träume.

Dieter Bohlen: Das Ausland ist scharf auf seine Songs

„Modern Talking“: Ihre Songs werden noch heute verkauft. Foto: imago images

So sei er dort, so Bohlen, derzeit erfolgreicher denn je. „Die Chinesen wollen 'Brother Louie“. Die sind super kooperativ“, verrät er. So soll in China eine Version des Modern-Talking-Hits aus dem Jahre 1986 erscheinen. Und auch die Russen seien an den Pop-Klassikern interessiert. Wobei man es in Russland jedoch eher auf „Cheri Cheri Lady“ abgesehen hat, wie Bohlen stolz berichtet.

----------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker ist Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

Dieter Bohlen ist auch bei Instagram

----------

Und genau das, und so spannt Bohlen den Bogen zurück zu DSDS, wolle er auch für die jungen Talente der neuen Staffel. Erfolgreich sollen sie sein. Aber mit Nachhaltigkeit. „Ich brauche etwas Neues, ich brauche etwas Frisches, etwas, das anders ist.“

----------

Mehr zu Dieter Bohlen:

Dieter Bohlen: Schmerzhafter Unfall – es passierte ausgerechnet beim...

Dieter Bohlen: Gefährliches Missgeschick auf Mallorca – plötzlich sprintet der DSDS-Chef los

Dieter Bohlen: Unfassbar! Poptitan posiert mit Skandal-Promi

----------

Dieter Bohlen mit einer Zukunftsprognose

Und der Kern dieses neuen Talents soll, wenn es nach Dieter Bohlen geht, englischer Gesang sein. Zwar gebe es seit einiger Zeit den Trend, auf Deutsch zu singen, dieser würde aber in naher Zukunft wieder abebben. „Ich glaube, dass in den nächsten Jahren wieder Englisch kommt“, erklärt Bohlen. Seine Begründung: Künstler, die auf Deutsch singen, kenne im Ausland niemand. Capital Bra beispielsweise, so Bohlen, kenne man schon in Dänemark nicht mehr.