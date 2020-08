Dieter Bohlen: Gefährliches Missgeschick auf Mallorca – plötzlich sprintet der DSDS-Chef los

Sonne, Strand, Meer und schöne Autos. Dieter Bohlen verbringt den Sommer auf Mallorca und scheint es sich dort richtig gut gehen zu lassen.

Klar, dass er seine Fans an seinem Glück teilhaben lassen will. Und wie Dieter Bohlen eben so ist, nutzt er seinen Instagram-Account um dem Daheimgebliebenen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.

Dieter Bohlen: Kurioser Zwischenfall auf Mallorca

Auch wenn bei den meisten Fans das Lächeln im ersten Moment wohl auf den Lippen eingefroren sein dürfte. Was war passiert?

----------------------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Bohlen wurde 1954 in Berne geboren

In den 70er Jahren beginnt Dieter Bohlen seine Karriere als Musiker und Komponist

1984 erste Hits mit „Modern Talking“

2002 erstmals Juror bei DSDS

Inzwischen ist Bohlen das Gesicht der Show

Er gilt als der „Poptitan“

Seit 14 Jahren ist Bohlen mit seiner Carina zusammen

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder

Als ein Boulevardblatt zuletzt über sein Vermögen spekulierte, bezeichnete Bohlen dies als Fake-News

----------------------------

Dieter Bohlen und seine Partnerin Carina. Foto: imago images

Auf Instagram hatte der DSDS-Jury-Chef ein kurzes Video geteilt. Lässig, im blauen Polo-Shirt und kurzen Shorts lehnt Dieter Bohlen am Heck seines weißen Ferrari. Mit ausladender Geste lädt er seine Fans ein, doch auch nach Mallorca zu kommen. „Wir haben hier so viel Spaß“, sagt er noch, als sich plötzlich der weiße Supersportwagen in Bewegung setzt und den Abhang herunterrollt.

Dieter Bohlen sprintet hinter Ferrari her

„Scheiße, mein Auto ruft Bohlen noch, rennt dem Flitzer hinterher. Ob er den Wagen noch stoppen konnte? Unklar.

Ganz ernst gemeint dürfte das Video aber nicht gewesen sein. Vermutlich wäre dem Poptitan der Verlust seines Sportwagens kein Instagram-Video wert gewesen. Ein Witz-Video für die Fans also.

--------------

----------------

Nicht das erste, wenn man sich die Videos von Dieter Bohlen mal genauer ansieht. So versuchte sich Dieter Bohlen zuletzt beim Aufhängen eines Bildes. Doch das ging gehörig daneben. Oder etwa doch nicht?