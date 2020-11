Dieter Bohlen zeigt irren Zaubertrick – doch dann kommt DAS ans Licht

Dieter Bohlen ist für seine spaßigen Aussagen und Aktionen bekannt.

Doch jetzt setzt Dieter Bohlen mit diesem Video auf Instagram noch einen drauf.

+++ Dieter Bohlen zu Gast im Restaurant – als der Kellner kommt, dreht er durch +++

Dieter Bohlen: beeindruckt Fans mit Zaubertrick

„Magisches automatisches Piano“, nennt Bohlen seinen neuen Zaubertrick. Zu sehen ist in dem Video, wie Dieter Bohlen seinen linken Fuß unter den Anschlägen eines weißen Pianos hin und her schwingt. Daraufhin öffnet sich die Klappe des Musikinstruments auf magische Art und Weise – genau so wie die Kofferräume von Autos es mittlerweile tun. Als er das Gleiche mit dem rechten Fuß macht, schließt sich die Klappe wieder.

Dieter Bohlen kann nicht nur singen, sondern auch zaubern. Foto: imago images / Future Image

Doch das Lachen im Hintergrund lässt schon ahnen, was dahinterstecken könnte.

------------------------------------------------------------------

Das könnte dich auch interessieren:

+++ Dieter Bohlen sperrt Freundin Carina ein – „Wie kann man nur...?“ +++

+++ Dieter Bohlen: Geschmackloser Scherz schockiert Fans – „Ernsthaft?!“ +++

+++ Dieter Bohlen: Unfassbar! Poptitan posiert mit Skandal-Promi +++

------------------------------------------------------------------

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80er-Jahren als Mitglied von „Modern Talking“

Der Musiker ist Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

------------------------------------------------------------------

Dieter Bohlen: Fans feiern ihn für den Zaubertrick

Denn als die Kamera nach links schwenkt, sieht man, dass Ehefrau Carina Walz die Klappe mit der Hand im richtigen Moment bewegt. Daraufhin ist Gelächter im Video zu hören.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Reaktion auf der Social Media-Plattform Instagram, auf der Bohlen das Video geteilt hat, ist eindeutig: Seine Fans feiern ihn für diese Akton. „Für einen Moment habe ich es wirklich geglaubt“, kommentiert eine Nutzerin und dem Post. „Ich hab das echt kurz geglaubt! Wäre aber ne tolle Idee“, bestätigt ein anderer Nutzer. Eine weitere Nutzerin interpretiert die Aktion auf lustig gemeinte Weise: „Soll das heißen: ‚Carina, halt die Klappe’?“.

Na gut, Dieter, beinahe hättest du uns reingelegt!

Dieter Bohlen: Krasse Ansage – „Davon träumt Angela Merkel“

Der Poptitan Dieter Bohlen ist für seine harsche Wortwahl bekannt. Besonders bei der Casting-Show „DSDS“ hat er den ein oder anderen Kandidaten sowie Zuschauer empört. Was es mit seiner Aussage bezüglich Angela Merkel auf sich hat, erfährst du hier. (ali)