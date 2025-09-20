Dieter Bohlen mit 71 – sein Körper spricht Klartext

Dieter Bohlen (71) hat die Kilos besiegt. Der Pop-Titan ist so fit wie lange nicht mehr. Jetzt verrät er, wie er es geschafft hat.

Der Musik-Mogul will es noch einmal wissen. Bald startet seine große „Jetzt oder nie“-Tour. Dafür braucht er Kraft und Ausdauer. Also hat Bohlen sich ein klares Ziel gesetzt: Raus mit den Pfunden, rein ins Training.

DSDS-Juror Dieter Bohlen fitter denn je

Sein Plan war streng. „Ich habe wirklich 50 Tage lang jeden Tag zwei bis drei Stunden trainiert“, erzählt er gegenüber „Bild“. „Mit dem Resultat, dass ich jetzt ein bisschen besser Tennis spiele und fünf Kilo abgenommen habe.“ Kein Tag Pause. Bohlen schwitzte, trainierte, kämpfte. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. „Ich fühle mich fit. Außer, dass jetzt alle sagen, dass ich dünn aussehen würde“, sagt der Sänger und strahlt. „Aber keine Sorge: Das esse ich mir wieder drauf…“

Beim Jubiläumsdinner von „One Luxury“ in Köln am Donnerstagabend (18. September) zeigte er stolz das neue Ich. Schlanker, sportlicher, mit glänzenden Augen. Jeans in heller Waschung, weißes Hemd, schwarzes Sakko mit seidigen Revers. Die Faust zur Siegespose erhoben.

Auf Instagram zeigt Bohlen seinen Fans sein Crossfit-Programm. Klimmzüge, schwere Reifen, Battle-Ropes – alles ist dabei. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Freunde und Follower feiern ihn. Unter seinen Beiträgen sammeln sich Komplimente.

Sänger Menowin Fröhlich (38) schreibt: „Ich finde es so schön, dass du so fit bist.“ Ein User schwärmt: „Dieter, du siehst jung, fit und stark aus. Respekt!“ Ein anderer ergänzt: „Toller Parcours, ich schwitze schon beim Zuschauen!“