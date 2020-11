Dieter Bohlen geht beim „Supertalent“ auf die Knie: „Möchte auch mal jemanden, der so fixiert ist auf mich“

Bei dem einen oder anderen Kandidaten hält es Dieter Bohlen einfach nicht mehr auf seinem Stuhl. So auch in der Folge vom 28. November. Als der Poptitan den Border Collie „Ayden“ sieht, will er selbst aktiv werden.

Dann wird Dieter Bohlen plötzlich nachdenklich.

Dieter Bohlen: Wird ER sein Liebling bei „Das Supertalent“?

Ausgerechnet ein Hund lässt Dieter Bohlen bei „Das Supertalent“ sein Leben hinterfragen. Aber wen wundert das schon? Schließlich gewann im Jahr 2009 ein Hund sogar den Preis der RTL-Show. Den zweiten Platz belegte damals übrigens eine Opernsängerin. Ganz schön bitter.

Andererseits kann man den süßen Vierbeinern wie Ayden auch einfach nicht widerstehen. Gemeinsam mit seinem Frauchen Melanie will der Border Collie es auf den ersten Platz schaffen. Ihr Talent? Dog Dance, natürlich.

Melanie Felix aus Mollhagen zeigt mit ihrem Border Collie „Ayden“ Dog Dance. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Das ist Dieter Bohlen:

Dieter Günter Bohlen wurde am 7. Februar 1954 in Berne geboren

Er arbeitet als Musiker, Produzent, Moderator und Entertainer

Bekannt wurde Dieter Bohlen in den 80ern als Mitglied von „Modern Talking“

Bohlen ist Jury-Mitglied bei den RTL-Shows „Das Supertalent“ und „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

Mit einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Euro belegt Bohlen Platz 624. der Rangliste der reichsten Deutschen

Seit Herbst 2006 ist er mit Fatma Carina Walz liiert, mit der er eine Tochter und einen Sohn hat

Dieter Bohlen: Für IHN geht der Poptitan auf die Knie

Was genau man sich darunter vorstellen darf, erfahren wir in der Folge am Samstagabend. Der Großteil des Auftritts wird wohl aber aus Hundetricks bestehen. Nichts, was wir nicht schon gesehen hätten.

Doch auch Dieter Bohlen muss einen schwachen Punkt für Hunde haben, denn damit Ayden einmal auf den Rücken des Musikers springen kann, geht Dieter plötzlich auf die Knie. Diesen niedlichen Clip teilt der Poptitan vorab mit seinen Instagram-Followern.

Dieter Bohlen wünscht sich ständigen Fan an seiner Seite

Nachdem der Trick vollzogen und der Applaus des Publikums abgewartet worden ist, gesteht Dieter Bohlen gegenüber Melanie: „Guck mal, wie der auf dich fixiert ist. Ich möchte auch mal jemanden, der so fixiert ist auf mich. Der immer so neben mir her: 'Dieter, du bist der Poptitan! Dieter, du bist der Poptitan!'“

Dabei ist der TV-Star doch seit 14 Jahren glücklich mit Carina Walz liiert. Doch offenbar hält ihn die Frau an seiner Seite stets auf dem Boden. Für Beweihräucherungen bleibt im Alltag des DSDS-Chefs offenbar keine Zeit.

„Das Supertalent“ läuft samstags um 20.15 Uhr bei RTL. Ganze Folgen findest du zudem kostenlos in der TVNOW-Mediathek.

Warum Dieter Bohlen seine bessere Hälfte Carina im Auto eingesperrt hat, liest du hier.