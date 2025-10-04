Dieter Bohlen feiert Premiere – DAS hat er noch nie gemacht

Oktoberfest-Stimmung gibt’s längst nicht mehr nur in München. Überall im deutschsprachigen Raum sprießen eigene Feste aus dem Boden, so auch in Wien. Noch bis zum 4. Oktober sorgt Niederösterreichs größtes Oktoberfest, die Brunner Wiesn, für ausgelassene Feierlaune. Am Donnerstagabend (2. Oktober) stand dort ein ganz besonderer Gast auf der Bühne: Dieter Bohlen.

Kurz nach 21 Uhr betrat der Poptitan das Festzelt und sorgte direkt für Gesprächsstoff. Denn beim Blick auf sein Outfit wurde klar: Bohlen hatte sich auf den Dresscode des Abends eingelassen.

Dieter Bohlen feiert Premiere

Traditionell zeigen sich die Besucher auf der Wiesn in Dirndl und Tracht. Und auch Dieter Bohlen machte mit, zumindest teilweise. Für seinen Auftritt auf der Brunner Wiesn schlüpfte der 71-Jährige in eine Lederhose. Eine Premiere für den Musiker:

„Ich bin das erste Mal in Lederhosen. Ich weiß, das passt hier alles nicht zusammen, aber der Chef hier hat mir heute die Lederhose ausgegeben, ich fand’s lustig, hab aber meine Jacke trotzdem anbehalten. Ich weiß, dass man normalerweise was anderes dazu anhat, aber es ist okay. Ich hoffe, wir haben einen schönen Abend zusammen“, verkündete er dann auf der Bühne, wie der „Kurier“ schreibt.

Dieter Bohlen in Lederhose: Die Fans freut’s

Obenrum blieb es allerdings typisch Bohlen: weißes Hemd und Lederjacke. Die Fans waren schonmal begeistert. Unter einem Instagram-Video seines Auftritts kommentierte ein User: „Die Lederhose steht dir meeega.“ Ein anderer schrieb: „Hammer Outfit.“

Musikalisch lieferte Bohlen einen Mix aus Solo-Hits wie „Win the Race“ oder „Geronimo’s Cadillac“ und den Klassikern aus Modern-Talking-Zeiten, darunter „You’re My Heart, You’re My Soul“ und „Cheri Cheri Lady.“

Prominente Gesichter sind auf der Brunner Wiesn übrigens keine Seltenheit. Schon zum Auftakt Mitte September standen Stars wie Melissa Naschenweng, Mickie Krause und Mia Julia auf der Bühne.