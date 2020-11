Die ARD hat sich in „Brisant“ einen dicken Schnitzer erlaubt...

Au weia, da lag die ARD ja mal richtig daneben...

Das Jahr 2020 wird für viele Menschen als absolutes Horror-Jahr in Erinnerung bleiben – der überraschende Tod von Fußball-Legende Diego Maradona im Alter von nur 60 Jahren schockiert die Welt nochmal zusätzlich. Für viele wird er nicht nur als einer der besten Fußballer aller Zeiten in Erinnerung bleiben, sondern auch als Lebemann und Frohnatur, der es auch mal hat krachen lassen.

Genau das hatte wohl auch die ARD-Sendung „Brisant“ im Sinn, die ebenfalls schnell reagiert und den Tod von Maradona vermeldet hatte.

ARD: „Brisant“ berichtet über Tod von Maradona – und zeigt ausgerechnet DIESES Bild

So hat Moderator Micky Beisenherz auf seiner Facebook-Seite einen echten Fauxpas der ARD gepostet – das Foto sorgt für zweifellos für Irritationen und Häme: Der 43-Jährige hat ein Screenshot der laufenden „Brisant“-Sendung gemacht, wo im Hintergrund ein Foto von Maradona eingeblendet wird.

Die argentinische Legende ist darauf mit Sonnenbrille und dicker Zigarre zu sehen – so oder so ähnlich, wie ihn einige noch in Erinnerung hatten.

------------------------

Das ist Michael „Micky“ Beisenherz:

am 28. Juni 1977 in Recklinghausen (NRW) geboren, lebt heute in Hamburg

Hörfunk- und TV-Moderator sowie Autor diverser Formate

gemeinsam mit Jens Oliver Haas Autor vom RTL Dschungelcamp

seit März 2019 moderiert er mit Susan Link den „Kölner Treff“ (WDR) und „Artikel 5“ (Magenta TV)

------------------------

Doch etwas stimmt nicht, denn: Das Foto zeigt nicht etwa Maradona, sondern einen Double!

Beisenherz schlagfertig, wie man ihn kennt: „Ich verstehe ja, dass es manchmal schnell gehen muss, aber wenn man schon flott ein Foto von Diego Maradona raussucht, dann doch bitte a) ein würdevolles und b) keines von einem buchbaren Double.“

------------------------

Weitere Top-Themen:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

------------------------

Rumms, das hat gesessen! Seine Fans stimmen ihm da zu, kommentieren:

„Absolut peinlich.“

„Zu schnell geht leicht schief.“

„In der Tat. Peinlich und unsensibel.“

Immerhin hat sich auch „Brisant“-Moderatorin Kamilla Senjo (46) unter dem Beitrag von Beisenherz gemeldet, den Fehler eingestanden.

„Brisant“-Moderatorin antwortet Beisenherz

Sie schreibt: „Ein wenig zu flott unterwegs gewesen.“ Und auch Beisenherz nimmt es im Anschluss dann doch noch mit Humor, antwortet der Moderatorin direkt: „Hahaha. Lasst den Praktikanten leben – er hat es nicht besser gewusst.“

------------------------

Mehr News über TV, Promis und Stars:

++ ProSieben: Jenke macht das Schönheitsexperiment – so teuer wurden all seine Behandlungen ++

++ „Bares für Rares“: Mann kauft 3-Euro-Bilderrahmen – er ahnt nicht, was sich darin befindet ++

++ Daniela Katzenberger verrät „Masked Singer“-Geheimnis: DAS hatte ProSieben wirklich geplant ++

------------------------

Gut, dass man am Ende dann doch noch über den Fauxpas der ARD lachen kann. Die Todesmeldung von Maradona ist traurig genug... (mg)