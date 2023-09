„Die Wollnys“: Silvia Wollny räumt mit Gerüchten auf – „Das ist nicht wahr“

Alle Fans von „Die Wollnys“ haben sich aktuell den Mittwochabend rot im Kalender eingetragen. Denn da zeigt RTL2 die neuen Folgen der Doku-Soap. Zu sehen gibt es dann neue Geschichten der Großfamilie, die zum Teil in der Türkei lebt. Dort hat sich vor allem Familienoberhaupt Silvia Wollny ein ordentliches Standbein aufgebaut.

Seit geraumer Zeit mischen“Die Wollnys“ nämlich im türkischen Einzelhandel mit. Fans und Passanten können in ihrer eigenen Boutique die neusten Trends shoppen und so ihren Kleiderschrank aufpimpen. Wie es scheint, kommen jedoch Gerüchte auf, die Silvia Wollny sofort aus der Welt schaffen möchte.

Am Mittwoch (20. September) gibt es wieder eine neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“. Im Vorfeld meldet sich Silvia allerdings per Instagram bei ihren 511.000 Followern. Denn die 58-Jährige will mit einem Gerücht aufräumen, welches einer ihrer Läden betrifft.

Die gebürtige Neusserin gibt nun ein Update über ihren Laden in Ilıca, ein Örtchen in der türkischen Provinz Ankara. Denn wie es scheint, kursiert eine Falschmeldung über die Boutique im Netz. „Bei Google steht, dass der Laden in Ilıca dauerhaft geschlossen ist. Das ist nicht wahr. Der Laden ist jeden Tag ab 16 Uhr geöffnet“, schreibt die elffache Mutter.

In der Folge vom 19. September ist von dem Ärger allerdings nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: „Die Wollnys“ sind in Partylaune. Denn Silvia feiert Geburtstag! Für sie ist es die erste Geburtstagsfeier in der neuen Heimat Türkei. Doch nicht alle Familienmitglieder schaffen es zu ihrem Ehrentag anzureisen. Wie Silvia da wohl reagieren wird?

Die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie„ immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2. Falls du die Sendung verpasst hast, kannst du die Wiederholung in der Mediathek nachschauen.