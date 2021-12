Die Wollnys plötzlich schlank: Wie haben Estefania, Sarafina, Sarah-Jane und Co. so viel abgenommen?

Wie machen Estefania Wollny oder Sarafina Wollny das nur? Bei gefühlt jedem Instagram-Posting haben die „Die Wollnys“-Familienmitglieder wieder ein paar Gramm weniger auf den Rippen...

Bei der Kultfamilie „Die Wollnys“ purzeln die Pfunde. Den Anfang machte Lavinia Wollny – sie nahm bereits vor geraumer Zeit kräftig ab und wurde dafür von ihren Fans gefeiert. Längst taten ihre Schwestern es ihr gleich.

Wie haben die Wollnys so viel abgenommen? (Symbolbild) Foto: RTLzwei

Die Wollnys: Sarafina Wollny nahm während Schwangerschaft ab

Besonders stolz auf ihren Abnehm-Erfolg ist Sarafina Wollny. Die 26-Jährige brachte erst kürzlich ihre Zwillinge Emory und Casey zur Welt – und wog nach der Geburt tatsächlich weniger als vor ihrer Schwangerschaft. Das berichtete sie vor ein paar Wochen in ihrer Insta-Story.

Nur sechs Kilo weniger zeigte die Waage mit den Zwillingen im Bauch an, direkt nach dem Kaiserschnitt waren dann 11 Kilo verschwunden. Nur kurz nach der Geburt ihrer Söhne summierte sich Sarafinas Gewichtsverlust dann bereits auf 12,5 Kilo. Zehn weitere möchte der RTL2-Star noch abspecken. Wie viel sie dann wiegt, verriet sie nicht – dafür aber, was das Abnehmgeheimnis der Wollny-Schwestern ist.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

Estefania Wollny, Sarafina Wollny, Sylvana Wollny und Sarah-Jane Wollny: Schlank wie nie

Denn wie es scheint, hat sich die ganze Familie auf Diät gesetzt. Während Sarafina während der Schwangerschaft durch die Morgenübelkeit abnahm, zählten die übrigen Schwestern fleißig Kalorien. „Jetzt zähle ich auch meine Kalorien. Das mache ich mit den anderen Mädels gemeinsam.“ 1,5 Kilo in einer Woche könne man so verlieren, so Sarafina.

Das ist Sarafina Wollny:

Sarafina Wollny wurde am 30. Januar 1995 geboren

Sie ist die Tochter von Silvia und Dieter Wollny

Seit 2019 ist sie mit Peter Wollny verheiratet

Viele Wollny-Fans haben somit die Antwort auf eine Frage, die so manchen brennend beschäftigte, denn auch Estefanias und Sarah-Janes Gewichtsverlust sind nicht zu übersehen. Dass sich die Wollny-Mädels momentan sehr wohl in ihrer Haut fühlen, wird in den Sozialen Netzwerken deutlich. Immer wieder präsentieren sie sich in ihren Insta-Storys in neuen Outfits und strahlen glücklich in die Kamera.

Estefania Wollny: Durch Sport zur Wunschfigur

Allein mit Kalorienzählen haben die Wollnys diese Ergebnisse jedoch nicht erzielt. Vor allem Estefania Wollny, deren Transformation besonders beachtlich ist, zeigte sich zuletzt immer wieder beim Sport. Zudem erklärte sie kürzlich auf Instagram, sich aktuell wesentlich gesünder zu ernähren.

Wir sind gespannt, wie die Reise für die Wollnys weitergeht. Fans der Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ sind ohnehin ganz angetan von ihren Idolen und lieben sie – ganz egal, ob mit ein paar Kilo mehr oder weniger! (alp)

