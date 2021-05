Die Wollnys: RTL2 mit DIESER Überrschung für Fans – der Sender gibt DAS bekannt

Foto: picture alliance/dpa/RTLZWEI | Per Florian Appelgren

Es gibt tolle Neuigkeiten für alle Fans der RTL2-Kultfamilie „Die Wollnys“! Mit dieser Überraschung dürfte für große Augen bei den Zuschauern gesorgt sein.

Doch worum geht es genau? Um einen „Die Wollnys“-Marathon auf RTL2. Bereits am Pfingstmontag, also dem 24. Mai, soll es losgehen. Da können sich Fans schon einmal drauf freuen!

„Die Wollnys“: RTL2 mit DIESER Überraschung für die Fans!

So verkündete RTL2, dass am Pfingstmontag gleich zehn „Die Wollnys“-Folgen am Stück gezeigt werden. Los geht es bereits um 10.20 Uhr. RTL2 zeigt dabei nach eigenen Angaben, die „schönsten und emotionalsten Folgen der letzten Jahre“.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

Endlich wieder zurück ist auch Sarafina Wollny

Unter anderem werden Florian und Sylvana das Geschlecht ihres zweiten Babys erfahren, es werden Outfits für diverse Hochzeiten geshoppt und und Junggesellenabschiede gefeiert.

Zudem soll die Hochzeit von Sarafina und Peter und die Geburt von Anastasia noch einmal gezeigt werden.

Das ist RTL2-Star Silvia Wollny:

Silvia Wollny wurde am 5. Februar 1965 in Neuss geboren

Sie hat acht Kinder

Bekannt wurde sie durch „SAM“, „We are Family“ und Punkt 12“

2011 bekam sie ihre eigene Show: „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“

Doch in der Gegenwert herrscht dicke Luft bei der Großfamilie Wollny. Doch was ist nur schon wieder los? Und warum stänkert Peter plötzlich gegen Wollny-Oberhaupt Silvia? Hier erfährst du alle Einzelheiten.

Und es kommt noch schlimmer. Ausgerechnet vor diesem Fest muss Silvia Wollny eine dicke Enttäuschung verkraften. Was ist nur los?

Lavinia Wollny wettert gegen ihren Vater

Tochter Lavinia Wollny wetterte kürzlich gegen ihren eigenen Vater und Bruder. Warum die 21-Jährige mit ihnen nichts mehr zu tun haben möchte, liest du hier.

Silvia Wollny und ihr Freund Harald Elsenbast. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Und auch Sarafina wurde kürzlich bitter enttäuscht. Grund war ausgerechnet ihr geliebter Peter. Was passiert war, erfährst du hier.