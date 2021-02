„Die Wollnys“: Mutter Silvia ist überwältigt – „Dass Mama da keinen Nervenzusammenbruch bekommen hat“

Silvia Wollny bekommt eine Nachricht, die ihr sofort die Tränen in die Augen schießen lässt.

Bei den Wollnys ist immer etwas los. Vor einigen Monaten überraschte die 26-jährige Sarafina mit der Nachricht, dass sie schwanger mit Zwillingen sei.

In einer neuen Folge von „Die Wollnys“ lassen sich die werdenden Eltern Sarafina und Peter von der RTL2-Kamera begleiten und berichten von einem der emotionalsten Momente in ihrem Leben – den vor allem Mutter Silvia so schnell nicht vergessen wird.

„Die Wollnys“ erwarten doppelten Nachwuchs

Seit sechs Jahren wünschen sich Sarafina und Peter Nachwuchs, doch die Tochter von „Die Wollnys“-Star Silvia ist nie schwanger geworden. Das junge Ehepaar hat den Traum einer eigenen Familie allerdings nie aufgegeben. Und das war eine goldrichtige Entscheidung.

Peter und Sarafina beim Frauenarztbesuch. Foto: RTLZWEI

Das Glück meint es nämlich besonders gut mit den beiden: Sarafina erwartet gleich zwei Babys auf einmal. Und damit hat nun wirklich niemand gerechnet.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTLZWEI ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTLZWEI

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTLZWEI

In ihrer RTL2-Doku berichten Sarafina und Peter von dem Moment, in dem sie ihr Glück endlich mit dem ganzen Wollny-Clan teilen konnten. „Als Allererstes haben wir es Mama erzählt. Wir hatten gerade den Anruf von der Kinderwunschklinik bekommen“, erinnert sich die werdende Mutter.

Die Familie der Wollnys bekommt Zuwachs. Foto: picture alliance/dpa/RTLZWEI | Per Florian Appelgren

„Die Wollnys“: So viele Enkelkinder hat Silvia Wollny schon

Als Silvia Wollny am 25. November 2020 davon erfuhr, dass sie zum 13. Mal Großmutter wird, sei sie sofort in Tränen ausgebrochen. Richtig gelesen, Silvias Kinder stehen ihrer Mutter in der Familienplanung kaum nach. Ihre älteste Tochter Jessica Birkenheuer, die wir leider noch nie im TV zu Gesicht bekommen haben, brachte bereits 2001 das erste Enkelkind zur Welt.

Nun aber zurück zum Wollny-Traumpaar Sarafina und Peter. Die 26-Jährige war selbst ganz überwältigt von der Reaktion ihrer Mutter: „Dass die Mama da keinen Nervenzusammenbruch bekommen hat, war wirklich alles. Dann musste ich Mama noch versprechen, dass ich echt auf mich aufpasse.“

Silvias Unterstützung ist den beiden schließlich sehr wichtig. Die 56-Jährige löste vor Kurzem sogar eine Beziehungskrise der Zwei. Mehr dazu hier >>>

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ wird heute (24. Februar) um 20.15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt und ist im Anschluss auf TVNOW zu sehen.