Die Wollnys (RTL2): Silvia Wollny verkündet dubiose Trennung – Fans rasten aus

Es sind traurige Worte, die Silvia Wollny, Mutter der RTL2-Kultgroßfamilie „Die Wollnys“ auf ihrem Instagram-Account anschlägt.

Worte von Trennung, Worte der Schwermut. Doch was will Silvia Wollny uns sagen?

Die Wollnys: Silvia Wollny verkündet Trennung – doch von wem?

Unklar. So teilt Silvia Wollny auf ihrem Account ein Bild aus dem Urlaub. Sie schaut in die Kamera. In Hintergrund eine Kathedrale.

------------------

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

Die Wollnys liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny “

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

-------------------

TV-Star Silvia Wollny. Foto: imago images / Noah Wedel

Dazu schreibt Silvia Wollny: „Ihr Lieben, ich muss euch leider etwas mitteilen und es fällt mir nicht leicht. 8 Jahre warst du an meiner Seite, aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Die Fehler der letzten Zeit kann ich leider nicht mehr tolerieren.

Auf deinem weiteren Weg wünsche ich dir viel Glück, danke für die schöne Zeit. Bleibt bitte alle gesund. Silvia.“

Die Wollnys: Fans sind stinksauer auf Silvia Wollny

Wovon sie sich trennen will, verriet Silvia Wollny jedoch nicht. Ein Fakt, der ihre Fans stinksauer zurücklässt. „Wenn man schon etwas postet beziehungsweise ankündigt, sollte man auch sagen, worum genau es geht und um wen“, merkt eine Followerin sichtlich genervt an. Und eine andere schreibt dazu: „Ich mag dieses 'Rätselraten' ja überhaupt nicht und das kann jetzt so vieles heißen.“

Noch deutlicher wird eine weitere Followerin: „Für mich ist das eine ganz unmögliche Art, Aufmerksamkeit zu bekommen. So ein Verhalten ist den Followern gegenüber einfach nur unfair. Sollte es sich als Bagatelle herausstellen, bin ich die Erste, die ihr nicht mehr folgt. Sorry Silvia, so macht man es nicht, geht gar nicht!“

------------

Doch um wen oder was kann es sich denn nun handeln? Um ihren Verlobten Harald vermutlich nicht. Schließlich sind die beiden erst seit sechs Jahren ein Paar.

-------------

Das ist Silvia Wollny:

Silvia Wollny wurde am 5. Februar 1965 in Neuss geboren

Sie hat acht Kinder

Bekannt wurde sie durch „SAM“, „We are Family“ und Punkt 12“

2011 bekam sie ihre eigene Show: „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“

------------------

Die Fans jedenfalls beginnen schon fleißig mit dem Raten. Die meistgenannten Ideen sind dabei Social-Media und ihr Bus. Ob sie mit den genannten Optionen jedoch schon acht Jahre verbrachte, ist zweifelhaft.

Man kann also nur auf eine Stellungnahme der 60-Jährigen warten. Vielleicht klärt sie das Rätsel dann ja auf.

