Silvia Wollny will Tochter Estefania bei ihrer Karriere unterstützen - doch eine Sache bereitet ihr Kopfschmerzen.

„Die Wollnys“: Estefania will Popstar werden – doch Mutter Silvia erkennt DIESE Schwäche

Seit sie acht Jahre alt war, wusste „Die Wollnys“-Tochter Estefania, dass sie Sängerin werden möchte.

Endlich kommt sie diesem Traum näher. „Die Wollnys“ unterstützen sie dabei mit vollem Tatendrang – doch eine Sache lässt Mutter Silvia plötzlich zweifeln.

„Die Wollnys“ organisieren Konzert für Estefania Wollny

Hat Estefania Wollny wirklich das Zeug zum Superstar? „Die Wollnys“ sind fest davon überzeugt, dass die 18-Jährige ein wahres Gesangstalent ist.

An der Stimme der Schülerin ist eindeutig nichts auszusetzen. Was Estefanias Bühnenperformance angeht, ist sich Familienoberhaupt Silvia Wollny da jedoch nicht so sicher.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

Corona-bedingt kann Estefania Wollny derzeit keine Konzerte geben. Deshalb veranstaltet die Großfamilie ein Wohnzimmerkonzert, das sie auch bei Instagram übertragen wollen.

„Die Wollnys“: Silvia Wollny zweifelt an Estefanias Performance

So ein Auftritt organisiert sich aber natürlich nicht von selbst. Während Peter und Florian eine Bühne bauen, kündigt Estefanie die Neuigkeit bereits bei ihren Followern an.

Ihr Online-Konzert kündigt Estefania Wollny vorher bei ihren Instagram-Followern an. Foto: RTLZWEI

Mutter Silvia denkt schon einen Schritt weiter und überlegt sich eine Choreografie für den Auftritt ihrer Tochter. Denn: „Bei der Musik brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen bei Estefania. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist ihr Hüftschwung. Die bewegt sich in meinen Augen nicht gut genug vor dem Publikum“, gibt die 55-Jährige zu.

Estefania Wollny scheut sich vor gewagter Tanzeinlage

Also zeigen ihr Silvia und Sylvanas Tochter Celina-Sophie (7), wie man so richtig das Tanzbein schwingt. Doch Estefania scheint davon gar nicht angetan zu sein: „Die Mama kennt mich. Die weiß ganz genau, dass ich mich auf der Bühne nicht bewegen kann.“

Estefania Wollny bei ihrem Wohnzimmerkonzert. Foto: Screenshot TVNOW, RTLZWEI

Zugegeben, viel scheint sich die 18-Jährige dabei nicht von ihrer Mama und Nichte abgeguckt zu haben. Doch Estefanias Auftritt ist auch ohne Tanzeinlage ein voller Erfolg. Endlich kann sie ihren Fans ihren neuen Song präsentieren.

Alle Infos zu Estefanias Single „Unkaputtbar“ kannst du hier nachlesen.

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ läuft mittwochs um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Sendung verpasst? Die ganze Folge findest du in der TVNOW-Mediathek.