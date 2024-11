„Die Wollnys“: Nach TV-Aus – jetzt spricht Sarafina Wollny Klartext

Schock für die Fans der Kult-Familie „Die Wollnys“: Am 6. November flimmerte die vorerst letzte Folge der beliebten Chaos-Truppe rund um Familienchefin Silvia über die Bildschirme. Grund zur Sorge? Ja und nein!

Denn tatsächlich übernimmt jetzt eine neue Familie den Sendeplatz: Die Auswanderer-Familie Weiß, bekannt aus „Goodbye Deutschland“, zieht mit ihrer eigenen Show „Willkommen bei Familie Weiß“ ab dem 13. November zur Primetime auf RTL2 ein.

Doch müssen die Fans von Silvia und Co. wirklich um ihre Lieblinge bangen? Wird die Großfamilie dauerhaft durch die Familie Weiß ersetzt? In einer Instagram-Fragerunde schafft Sarafina Wollny nun Klarheit – und kann alle Wollny-Liebhaber beruhigen!

„Die Wollnys“ räumen mit Gerüchten auf

Auf die besorgte Frage eines Fans, ob die Sendung nun endgültig abgesetzt werde, stellte Sarafina klar: „Nein, die Staffel ist einfach nur zu Ende! Wir sind schon mitten in den Dreharbeiten zur neuen Staffel.“ Damit bestätigte die dreifache Mutter, dass Staffel 17 bereits in der Mache ist. Die Wollnys sind also weiterhin im TV-Geschäft und arbeiten schon fleißig an neuen Geschichten und Drama-Momenten.

Wann genau die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ starten, ist zwar noch ungewiss. Aber Fans müssen wohl nicht allzu lange warten, denn im Schnitt dauert es rund vier Monate, bis frisches Wollny-Material auf RTL2 zu sehen ist.

„Die Wollnys“: Silvia spricht Machtwort

Auch Silvia wurde schon einmal auf ein mögliches Ende der Show angesprochen. Dabei wollte RTL2 selbst wissen, ob sie sich ein Leben ohne Kamera vorstellen könnte – und die Antwort kam prompt: „Wirklich vorstellen kann ich mir das nicht. Die Kameras begleiten uns schon so lange und sind ein fester Teil unseres Alltags.“

Fazit: „Die Wollnys“ verabschieden sich nur vorübergehend – und bald wird das turbulente Familienleben wieder in voller Länge über die Bildschirme flimmern. Fans können sich also sicherlich auf die ein oder andere Überraschung freuen!