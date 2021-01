„Die Wollnys“: Mama Silvia vergisst den Geburtstag ihrer eigenen Tochter – „Mir tut das doch selbst leid“

Man wird nur einmal 20 Jahre alt. Doch auch Hunde und Katzen in Not können nicht lange warten, wie „die Wollnys“ wissen.

Wollny-Mama Silvia ist so sehr mit ihrem Tierschutz-Projekt beschäftigt, dass sie glatt den Geburtstag ihrer Tochter Calantha vergisst.

„Die Wollnys“: Calanthas 20. Geburtstag muss ausfallen

Bei den „Wollnys“ steht die Welt mal wieder Kopf. Im Sommer hat Silvia Wollny zu einer Spendenaktion aufgerufen, die Tieren in Not helfen sollen. Nun ist die Garage der Großfamilie voll mit Hunde- und Katzenfutter, Halsbändern und Spielzeugen. All das soll so schnell wie möglich in die Türkei geschickt und dort an bedürftige Tiere ausgegeben werden.

Calantha wird 20 Jahre alt - ihre Mama hat allerdings etwas Wichtigeres zu tun. Foto: Screenshot TVNOW

Die Corona-Pandemie macht den Wollnys jedoch einen Strich durch die Rechnung. Es ist ein Hin und Her für Silvia Wollny, die dabei ganz vergisst, dass ihre Tochter Calantha ihren 20. Geburtstag feiern sollte.

„Die Wollnys“: Silvia ist überfordert – und vergisst ihre Tochter

Zunächst verspricht Silvia ihrer Tochter, dass sie trotz der Umstände mit der Spedition, die die Spenden in die Türkei bringen soll, für eine kleine Feier sorgen wird. Wenigstens etwas Kaffee und Kuchen sollte für Calanthas großen Tag drin sein. „Wir werden den Tag nicht vergessen. Wir werden da was machen mit der Familie, aber nicht so pompös, wie wir es sonst machen“, verspricht das Oberhaupt der Wollnys.

Silvia Wollny sind die Hände gebunden. Foto: Screenshot TVNOW

Doch dann passiert, was passieren musste. Silvia hat alle Hände voll zu tun und an einen Kaffeekranz ist in diesem Moment nun wirklich nicht zu denken.

Calantha Wollny platzt der Kragen: „Für mich ist der Geburtstag gelaufen!“

Als Calantha ihre Mutter darauf anspricht, dass noch immer nichts für ihren Geburtstag geplant sei, zeigt sich Silvia wehrlos: „Ich kann doch da auch nichts machen! Was soll ich denn machen?“ Geknickt stellt die 20-Jährige fest, dass es wohl nur ein Tag wie jeder andere wird.

„Calantha, mir tut das doch selbst leid“, entschuldigt sich Silvia erneut. Mehr als eine Umarmung von Mutti bekommt Calantha vorerst nicht. Stunden später hat sich noch immer nichts an der Situation verändert. „Für mich ist der Geburtstag heute gelaufen!“, motzt das Geburtstagskind, bevor es die Tür hinter sich zuschlägt. Au weia!

Zum Glück gibt es am Ende der Folge die große Versöhnung. Am nächsten Tag ist das Wohnzimmer geschmückt, der Kuchen gebacken und Calantha kann ihren 20. Geburtstag doch noch gebührend nachfeiern. Ende gut, alles gut.

