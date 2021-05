Die Wollnys: Sarafina über Schwangerschaft – „Das ist echt richtig krass“

Die Wollnys warten gespannt auf den nächsten Familienzuwachs.

Wollny-Tochter Sarafina ist bereits im achten Monat schwanger - mit Zwillingen. Lange wird es nicht mehr dauern, bis sie und Ehemann Peter die kleinen Babys in ihrer Familie begrüßen können.

Die Wollnys: Sarafina freut sich auf ihre Zwillinge

Doch die Schwangerschaft ist gar nicht so leicht für die 26-Jährige. In ihrer Instagram-Story gibt der „Die Wollnys“-Star ein Update. Sarafina verrät: „Die Bauchzwerge sind ordentlich am Wachsen. Es wird gefühlt von Tag zu Tag anstrengender, schwieriger. Ich brauche auf jeden Fall immer mehr Pausen.“

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

Endlich wieder zurück ist auch Sarafina Wollny

Dann postet sie ein Foto ihres riesigen Babybauchs und sagt: „Ihr seht auf jeden Fall: Der Bauch wird immer größer. Das ist echt richtig krass. Aber ich bin echt stolz auf meine Babykugel.“

Sarafina Wollny: „Wir können einfach nicht glücklicher sein“

In ihrem Instagram-Feed teilte Sarafina Wollny kürzlich auch ein Bild von sich, Ehemann Peter und Hund Feivel. Dazu schrieb sie: „Wir können einfach nicht glücklicher sein. Demnächst sind wir zu 5.“ Wann genau es soweit sein wird, ist nicht bekannt.

