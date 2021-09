„Die Wollnys“: Jetzt dürfen es alle wissen - „Sie hat ja gesagt“

Im Hause Wollny gibt es wieder einen Grund zu feiern.

Nachdem vor ein paar Monaten erst mit den Zwillingen Emory und Casey die Kult-Großfamilie ihren jüngsten Nachwuchs begrüßen durfte, scheint es so, als wenn der nächste Familienzuwachs bei den Wollnys nicht lange auf sich warten lässt.

Denn bei den Wollnys läuten schon bald die Hochzeitsglocken!

Die Wollnys: Endlich bekommt SIE einen Antrag

Tochter Sylvana hat am Wochenende einen Heiratsantrag von ihrem langjährigen Partner Florian Köster bekommen.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

Hauptdarsteller sind Silvia Wollny und ihre Kinder Sylvana, Sarafina, Estefania, Calantha, Loredana, Lavinia und Sarah-Jane

Silvia Wollny trat nebenbei schon in anderen TV-Shows auf und war erst kürzlich als Kandidatin bei „Kampf der Realitystars” dabei

Ihr Sohn Jeremy Pascal distanzierte sich 2013 von der Familie

Vor Kurzem kündigte Jeremy Pascal aber an mit einer neuen Geschäftsidee zurück zu kommen

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen 2021 laufen bei RTL2 und TVNOW

Nach zwei gemeinsamen Kinder und fast zwölf Jahren Beziehung ein längst überfälliger Schritt, wie manche sicherlich finden. Selbst die offizielle Website von RTL2 kann sich ein kleines Sticheln gegenüber dem 33-Jährigen nicht verkneifen und bezeichnet ihn als „heiratsscheu“.

Die Wollnys: Sylvana wird heiraten

Doch das ist jetzt Schnee von gestern, schließlich hat Flo seiner Sylvana jetzt die Fragen aller Fragen gestellt. Nur wie hat diese nach der langen Warterei darauf reagiert?

Natürlich hat sie ja gesagt, wie es gleich ein ganzer Schlag des Wollny-Clans auf Instagram stolz verkünden.

Die Wollnys: Glückwünsche von der ganzen Familie

So haben sowohl Mama Sylvia als auch ihre Schwestern Sarafina und Estefania das Bild von der Verlobung mit den Worten „Sie hat ja gesagt“ geteilt.

Estefania Wollny wird sogar richtig emotional bei den Glückwünschen für das Paar. „Ich freue mich so so sehr für euch zwei. Diese Freude und dieses strahlen in deinen Augen zu sehen war unbeschreiblich schön“, heißt es in ihrem Post.

