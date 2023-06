Die Wollnys: Auftritt endet im Debakel – „Lasst es doch einfach sein“

Die Wollnys und die Musik – das ist so eine Sache. Kaum jemand dürfte wohl den Auftritt von Estefania Wollny im „Fernsehgarten“ vergessen haben. Wir erinnern uns: 2019 war Estefania Wollny mit ihrem Song „Wo auch immer du bist“ bei Andrea Kiewel im ZDF.

Ein Auftritt, der in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Allerdings nicht wegen der Sangeskünste des Wollnys-Sprosses. So sorgte vor allem das anschließende Interview mit „Fernsehgarten“-Kultmoderatorin Andrea Kiewel für Hohn und Spott im Netz.

Estefania Wollny singt noch immer

Dabei hatte es zunächst so gut angefangen. Wer denn ihr Vorbild sei, hatte Kiwi gefragt. Alles gut, dachte man. Doch dann kam die Frage der Fragen. Was sie sich denn für die nächsten zwei Jahre wünsche, wollte Andrea Kiewel wissen. Estefanias Antwort: Sie wolle groß rauskommen. Daraufhin musste Kiwi laut lachen. Anschließend folgte ein Shitstorm für die Moderatorin.

Nun gut, besonders groß rausgekommen, ist Estefania Wollny auch vier Jahre nach dem legendären Auftritt im „Fernsehgarten“ mit ihrer Musik nicht. Auf der Bühne steht sie aber schon noch. So veröffentlichte Mama Silvia zuletzt erst wieder Videos auf ihrem Instagram-Account, die Töchterchen Estefania bei einem Auftritt in einer Discothek zeigten.

Die Wollnys: Die Meinungen gehen auseinander

Während die Fans in der Halle sichtlich Spaß hatten, schienen die Zuschauer des Videos eher semi-glücklich ob des Auftrittes der mittlerweile 21-Jährigen. „Man konnte nix verstehen, war schon eher peinlich, der Auftritt. Lasst es doch einfach sein. Eure Auftritte. Lebt doch einfach nur euer Familienleben“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Wenn man keine Ohrenschmerzen hat, bekommt man von dem Singsang welche. Furchtbar.“

Doch es gibt auch Fans, die Estefania in Schutz nehmen. „Peinlich sind mir nur hier einige Kommentare! Leben und leben lassen. Ich wünsche Estefania weiterhin viel Freude am Singen“, schreibt beispielsweise eine Followerin bei Instagram. Und eine weitere ergänzt: „Estefania hat ihren Auftritt gut gemacht und Silvia begleitet sie, was eine normale Mutter auch tun sollte! Eine tolle Familie, die auf dem Boden geblieben ist.“