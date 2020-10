„Die Wollnys“ (RTL2): Mutter Silvia ist stinksauer – „Das kann's nicht sein!“

Das lässt sich Silvia Wollny (54) nicht gefallen!

Am Mittwochabend steht die Welt bei „Die Wollnys“ wieder mal auf dem Kopf. Nachdem ein wichtiger Brief ins Haus flattert ist Mutter Silvia stinksauer. Direkt trommelt die Elffachmama die Familie im Wohnzimmer zusammen und macht ihrem Ärger Luft. Doch was ist passiert, was die Mutter so auf die Palme bringt?

„Die Wollnys“ (RTL2): Mutter Silvia ist stinksauer

Nachdem Mama Silvia die Jahresabrechnung des Stromanbieters öffnet, ist sie stinksauer. Sie kann kaum glauben, dass die Familie ganze 6.700 Euro nachzahlen soll. Eine unglaubliche Summe!

Die Stromkosten für das vergangene Jahr belaufen sich laut der Stromaufstellung auf rund 10.000 Euro. Damit hat die 54-Jährige einfach nicht gerechnet. Es heißt also nun „den Gürtel enger schnallen“ bei den Wollnys.

Nach dem der erste Schock verdaut ist, stellt Silvia einen Stromsparplan auf. Sie trommelt außerdem die Familie zusammen. Als sich alle Kinder endlich im Wohnzimmer versammelt haben, erklärt sie: „Ich hab die Stromrechnung bekommen, ich muss über 6.000 Euros nachzahlen – das kann's nicht sein“.

Mama Silvia ist stinksauer und stellt erstmal eine neue Regel auf. Foto: Screenshot Die Wollnys / TvNow

„Die Wollnys“ (RTL2): Silvia stellt neue Regel auf

Doch anstatt eine Lösung zu finden, versuchen die Kinder sich gegenseitig die Schuld an der hohen Rechnung in die Schuhe zu schieben. Es reicht der Elffachmama, alle im Hause Wolly müssen nun Stromkosten sparen.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

Die Wollnys liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny “

Das heißt auch, dass die Handys jetzt nur noch von 19 bis 20 Uhr geladen werden dürfen. Die neue Regel gefällt nicht allen. „Ich werde das auf jedenfall nicht machen, eine Stunde das Handy laden, ich brauche meinen Handyakku“, erklärt Tochter Estefania (17).

Durch die Handys allein, kann die riesige Nachzahlung auch kaum zustande gekommen sein. Die Familie begibt sich also auf die Suche nach dem Stromfresser im Haus.

Die neuen Folgen „Die Wollnys“ laufen immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL Zwei oder jederzeit bei TvNow.