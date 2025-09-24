Plötzliches Hochzeitsproblem bei „Die Wollnys“: Silvia bricht das Schweigen

In den aktuellen „Die Wollnys“-Folgen bei RTL2 erhalten die Zuschauer Einblicke in die Hochzeitsvorbereitungen von Loredana und Servet. Es sind TV-Momente, die für das Ehepaar auch noch einmal ein echtes Highlight sein dürften.

Seit dem 17. April 2025 sind sie jetzt schon verheiratet. Durch die zurückliegenden RTL2-Dreharbeiten und die zeitverzögerte Ausstrahlung können ihre Anhänger nun hautnah beim Hochzeitsevent und bei den Vorbereitungen dabei sein.

Doch vor dem besonderen Event gab es viele Hürden: Eine abgesagte und eine nicht ausgebaute Hochzeitslocation sorgten für Verzweiflung. Nun enthüllt Serienmutter Silvia noch ein weiteres gravierendes Problem.

„Die Wollnys“: Servet muss sich stark verändern

Bei der Hochzeit muss alles sitzen: das perfekte Outfit, ein traumhaftes Ambiente und himmlisches Essen. Doch bei Bräutigam Servet läuft nicht alles rund! Seine aktuelle Körperform macht dem Hochzeitsanzug einen Strich durch die Rechnung.

„Servet hat in den letzten Monaten ziemlich viel zugenommen. Er hat diesen schönen Anzug vom Beschneidungsfest, der jetzt leider nicht mehr passt. Loredana ist selbst schuld. Sie bringt die Leckereien aus Deutschland jedes Mal mit“, sagt Silvia Wollny.

Jetzt ist Loredana gefragt

Zudem erklärt sie, dass Loredana jetzt gefordert ist und sie ihn vom übermäßigen Essen abhalten soll. Fest steht: Servet stehen jetzt schwere und qualvolle Zeiten bevor. Loredana nimmt ihre Rolle nun ernst. So verriegelte sie einfach kurzerhand den Süßigkeitenschrank und die Küchentür.

Ihr reißt allmählich der Geduldsfaden. „Wenn er Hunger oder Durst hat, hat er Pech gehabt“, merkt sie deutlich an. Wird Servet die Herausforderung meistern? Oder wird er für großen Unfrieden sorgen?

All das wird in den „Die Wollnys“-Episoden gezeigt. Sicher dürfte sein: Bei der Kult-TV-Familie wird es nicht langweilig werden. Die beschriebene Episode wird am Mittwochabend (24. September) um 23.15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt. Sie ist außerdem bei RTL+ verfügbar.