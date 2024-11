Silvia Wollny: Fans kochen vor Wut – „Schäm dich als Mutter!“

Das öffentliche Geständnis via Instagram von Wollny-Tochter Calantha (24) über ihre Obdachlosigkeit riss der gesamten Fangemeinde der wohl bekanntesten Reality-TV Großfamilie den Boden unter den Füßen weg. Erst kürzlich brachte sie ihre Sorgen zum Ausdruck, indem sie ihre Follower um Spenden bat. Die ehemalige Darstellerin der berühmten RTL2-Unterhaltungsserie ,,Die Wollnys-Eine schrecklich große Familie!“ und ihren Freund plagen massive Existenzängste.

+++ Ebenfalls spannend: „Die Wollnys“: Nach TV-Aus – jetzt spricht Sarafina Wollny Klartext

Auf ihre Fans war auch in diesen schweren Zeiten Verlass. So kamen ausreichend Spenden zusammen, um in einem Hostel für eine kurze Dauer unterzukommen. Doch das hat nun ein Ende! Einen längerfristigen Aufenthalt können sie nicht mehr leisten – ihnen mangelt es schlichtweg an Geld.

Silvia Wollny: Elffache Mutter in der Schusslinie

Die Fassungslosigkeit der Fans wird dabei immer stärker. Sie versuchen an Silvia Wollny zu appellieren, ihr Kind zu unterstützen. Wie konnte es soweit kommen, dass sie ihre Tochter in dieser kritischen Lage fallen lässt?

Ein Instagram-Reel dagegen gießt noch mehr Öl ins Feuer. Es zeigt Silvia während eines Auftrittes in der Türkei. Die Fans haben kein Verständnis für ihren Aufenthalt in der warmen Türkei, wo doch ihre Tochter hier in Deutschland so schwierige Zeiten durchstehen muss. Sie nehmen Silvia Wollny ihn die Pflicht. Das zeigt sich an einer Welle von Kommentaren.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

,,Traurig, dass die Wollnys auf heile Welt machen, während die eigene Tochter/Schwester betteln muss, um nicht auf der Straße schlafen zu müssen“

,,Wundervolle Mama. Lässt eine Tochter auf der Straße, anstatt sich zu kümmern. Mutter ist man ein Leben lang, Pfui!“

,,So ein tolles Leben in der Türkei und eine ihrer Töchter ist obdachlos und muss um Geld betteln“

,,Einer Tochter hilft man immer, liebe Silvia. Auf der Straße lässt man sie nicht leben. Kümmern ist besser!“

Hier haben wir noch mehr exklusive Schlagzeilen für dich zusammengestellt:

Es bleibt spannend abzuwarten, ob diese Kommentare eine Reaktion von Silvia Wollny hervorrufen werden. Womöglich geht sie ja einen Schritt auf Calantha zu. Diese ist dennoch dankbar dafür, dass sich ihre Mutter um ihr Kind weiterhin kümmert. ,,Wollny“-Mama Silvia besitzt nämlich jetzt seit zwei Jahren das Sorgerecht für Calanthas Tochter ,,Püppy.“