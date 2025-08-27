Erotischer Musikclip bei „Die Wollnys“! Estefania wird plötzlich mulmig

In der aktuellen RTL2-Episode von „Die Wollnys“ (27. August) bekommen ihre treuen Fans ein völlig neues Bild von Estefania Wollny.

Sie hat mehrere Drehtermine für neue Musikvideos. Dabei erhält sie Unterstützung des Regisseurs Danny. Doch dieses Mal ist einiges anders als bei anderen Drehs. Die 23-Jährige muss sich ihren Ängsten stellen und sich in erotischen Bettszenen präsentieren.

„Die Wollnys“ auf ungewöhnlichem Familienausflug

Für Estefania Wollny fühlt es sich sehr ungewohnt an, sich mit einem wildfremden Mann, ihrem Spielpartner Damian, innig zu zeigen.

Doch was setzt ihr so stark zu? „Dadurch, dass ich mich nicht hundertprozentig wohl in meinem Körper fühle, ist es natürlich komisch, mit einem Fremden in Szenen zu spielen. Ich glaube, dass wenn ich die OP hinter mir habe, alles abgeheilt ist und ich mich dann hundertprozentig wohlfühle, ist das wiederum etwas anderes“, erklärt Estefania.

Estefania muss ihre verführerische Ader zeigen

Die 23-Jährige plant nämlich nach ihrem Gewichtsverlust von fast 50 Kilogramm eine Bauchdeckenstraffung, um die überschüssige Haut loszuwerden. Für ein wenig Erleichterung vor ihrem Dreh sorgt scheinbar der Anblick von Damian. „Er sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Mal gucken, wie es gleich harmoniert und, ob die Szenen auch so werden, wie Danny sich das vorstellt“, sagt die Wollny-Tochter.

Auf Estefania Wollny kommt einiges zu. Sie muss ihm im Dreh dicht gegenüberstehen, ihm direkt vor dem Spiegel tief in die Augen blicken. Und damit die Szene auch wirklich knistert, soll sie ihn sogar aufs Bett schubsen. „Solche Drehs bringen mich immer in Verlegenheit“, gesteht sie, deutlich nervös.

Wird sie diese Herausforderung meistern und eine starke Performance in ihrem Musikvideo hinlegen? Die aktuelle „Die Wollnys“-Episode am Mittwochabend (27. August) bei RTL2 wird es aufklären. Die Folge ist vorab schon bei RTL+ verfügbar.