Die Wollnys: Darum wirst du SIE nie wieder in der Serie sehen

Sylvana, Loredana, Estefania, Calantha, Sarafina, Lavinia, Sarah-Jane, Jeremy-Pascal, Silvia und Dieter

Respekt, wenn du die Wollnys alle aufzählen kannst. Silvia und Dieter haben nicht nur acht Kinder, sondern inzwischen auch Schwiegersöhne und Enkelkinder, die regelmäßig in Erscheinung treten.

Doch die Wollnys müssen inzwischen in ihrer Reality-Soap auch auf einige Familiemitglieder verzichten. Einige der Wollny-Kinder treten in der gleichnamigen Sendung gar nicht mehr in Erscheinung. Bei vier von ihnen scheint eine Rückkehr aber ausgeschlossen.

Die Wollnys: Jeremy Pascal Wollny hat jeden Kontakt zur Mutter abgebrochen

Jeremy Pascal Wollny beispielsweise wurde schon seit 2013 nicht mehr in der Serie gesehen. Der Grund: Jeremy Pascal, der mittlerweile selbst Vater einer Tochter ist, hat sich komplett mit seiner Mutter zerstritten.

Seine Mutter bezeichnete er sogar als „abartig“. Ihre Enkelin wird Silvia Wollny wohl nie kennenlernen. Das verbot ihr ihr Sohn öffentlichkeitswirksam bei Instagram.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

Die Wollnys liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny “

Die Wollnys: Patrick Wollny arbeitet an seiner eigenen Großfamilie

Auch Patrick Wollny hat seine TV-Pläne begraben. Der ältere Bruder von Jeremy Pascal widmet sich lieber der Gründung seiner eigenen Großfamilie. Mittlerweile hat Patrick zwei Söhne und eine kleine Tochter.

Völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden sind auch Sascha Wollny und seine Schwester Jessica. Beide hatten sich von der TV-Familie abgewandt. Jessica veröffentlichte sogar mit ihrem Vater Diether das Enthüllungsbuch „Die Wollnys: Die ungeschminkte Wahrheit“. Sie schreiben darin über Gewalt, Betrug, Leid und illegale Machenschaften der Großfamilie.

Kein Wunder, dass sie nicht mehr im TV dabei ist.

Die Wollnys: Estefania im Fernsehgarten

Andere Wollny-Kinder versuchen in der Öffentlichkeit aus dem Schatten der Reality-Soap herauszutreten. Etwa Estefania, die sich als Sängerin versuchen will. Im Frühjahr 2019 trat sie im ZDF Fernsehgarten auf. Die Reaktion von Moderatorin Andrea Kiewel war damals etwas fragwürdig. Mehr dazu kannst du HIER lesen>>>