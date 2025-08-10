Gartenunfall! Peter Wollny steckte „Stab vom Zaun im Fuß“

Urlaub unter Palmen, Sonne satt und entspannte Stunden mit der Familie – genau das hatte sich Peter Wollny für den Sommer vorgenommen. Doch ein kleiner Moment der Unachtsamkeit sorgte für einen Vorfall, der nicht nur schmerzhaft, sondern auch nichts für schwache Nerven ist. In seiner Instagram-Story meldet sich der Ehemann von Sarafina Wollny mit einem deutlich gezeichneten Fuß – der Grund dafür: ein Zaun!

Was harmlos klingt, entpuppt sich schnell als ziemlich fieser Unfall. Peter schildert die Szene selbst – und allein seine Worte reichen, um das Kopfkino in Gang zu setzen. Da schüttelt es einen doch glatt selber am ganzen Körper!

„Schön den Stab vom Zaun im Fuß stecken gehabt“ – Peter berichtet offen vom Unfall

„Ja, auf jeden Fall chill ich hier im Wintergarten – dezent gehandicapt“, beginnt der 32-Jährige am Montag (4. August) seine Story. Und was genau passiert ist, beschreibt er mit einer Mischung aus Sarkasmus und Schrecken: „Schön mit dem Fuß auf ‘nem Zaun hängengeblieben. Na ja, nur die Harten kommen in den Garten. Sieht lecker aus“, so der dreifache Vater. Doch es kommt noch heftiger: „Schön den Stab vom Zaun im Fuß stecken gehabt. Ja, nix für schwache Nerven!” Das berichtet auch RTL.

Weil Infektionsgefahr besteht, muss Peter nun auf Abkühlung im Pool verzichten – „wegen Bakterien dies, das, jenes”, erklärt er weiter. Ob Strand oder Meer – für den Wollny-Zusatz sind vorerst also sämtliche Abkühlungen restlos gestrichen!

Ruhepause statt Poolparty für Peter Wollny

Die Sommerpläne der Wollnys bekommen durch den schmerzhaften Zwischenfall einen kleinen Dämpfer – doch Peter nimmt es mit Humor und Gelassenheit. Dass er jetzt „im Wintergarten chillt“, statt ins Wasser zu springen, ist für ihn offenbar halb so wild.

Doch Langeweile wird keinesfalls aufkommen. Denn: Neue Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ gibt es ab dem 6. August jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL Zwei – und vorab auf RTL+.