„Die Wollnys”: Große Sorge um Wollny-Tochter – „Müssen abwarten”

Bei Familie Wollny ist immer etwas los. Erst kürzlich sorgten Sarafina und ihr Mann Peter mit der komplizierten Zwillingsgeburt für Schlagzeilen. Dann musste sich Sylvanas Verlobter Florian Köster einer Not-OP unterziehen.

Auch wenn es Florian mittlerweile wieder besser geht, hat Sylvana Wollny jetzt ein anderes Sorgenkind zu Hause. Ihre Tochter Anastasia ist krank – und das nicht zum ersten Mal.

„Die Wollnys“: Sylvana Wollny in Sorge – ihre zweijährige Tochter Anastasia ist krank

Anastasia „hat's erwischt, die hat sich übergeben“, erzählt Sylvana ihren Fans am Sonntagmittag. Seit 2011 lassen sich die Mitglieder der Familie Wollny in ihrem Alltag mit der Kamera begleiten.

Ob zur Einschulung der mittlerweile achtjährigen Celina Wollny oder bei der Geburt der Zwillinge von Sarafina und Peter – die Kamera ist immer mit dabei.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist ein von RTL 2 ausgestrahltes Doku-Format

Hauptdarsteller sind Silvia Wollny und ihre Kinder Sylvana, Sarafina, Estefania, Calantha, Loredana, Lavinia und Sarah-Jane

Silvia Wollny trat nebenbei schon in anderen TV-Shows auf und war erst kürzlich als Kandidatin bei „Kampf der Realitystars” im TV zu sehen

Während Silvia 2018 als Gewinnerin von „Promi Big Brother ” nach Hause ging, strich in der RTL2-Show Sängerin Loona den Sieg ein

Ihr Sohn Jeremy Pascal distanzierte sich 2013 von der Familie

Mit einer neuen Geschäftsidee plant Jeremy Pascal jetzt sein Comeback in die Öffentlichkeit

Vor Kurzem gaben Sarafina und ihr langjähriger Freund Florian Köster ihre Verlobung bekannt

Es gibt zwei Spin-Offs: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen 2021 laufen bei RTL2 und TV NOW

Auch auf Social-Media zeigen sich „Die Wollnys“ gerne ganz privat und lassen ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Kein Wunder also, dass Sylvana von der Sorge um ihre Tochter erzählt.

RTL2-Star Sylvana Wollny spricht auf Instagram ganz offen über die Beschwerden ihrer Tochter

Es ist anscheinend nicht das erste Mal, dass Anastasia mit gesundheitlichen Problemen dieser Art zu kämpfen hat, wie Sylvana sagt: „Die hatte das ja noch im Urlaub direkt, dass es ihr so schlecht ging. Auch was Übelkeit und Durchfall anging.“

Die Hoffnung, der Zweijährigen könnte es langfristig gut gehen, ging leider nicht in Erfüllung, wie Sylvana verrät. „Gefühlt kriegen wir es einfach nicht mehr weg. Dann war es endlich, endlich weg und heute Morgen gehen wir hier rein und dann das böse Erwachen.“

Sylvana Wollny und ihr Freund Florian Köster haben die zwei Kinder Celina und Anastasia zusammen. Foto: RTL 2

„Die Wollnys“: Sylvana Wollny hofft auf die Genesung von Tochter Anastasia

Also heißt es ab auf die Couch und den Sonntag zum gemütlichen Familientag erklären. Für Sylvana steht fest: „Heute steht hier auf dem Tagesplan kuscheln, kuscheln, kuscheln und dafür sorgen, dass die kleine Maus ganz schnell gesund wird.“

Den Anfang macht Tochter Celina, die sich mit ihrer kleinen Schwester auf die Couch verzogen hat – „Jetzt liegt die kleine Maus gerade auf der Couch und kuschelt mit Celina, in der Hoffnung, dass sie sich ganz schnell wieder besser fühlt.“

Bei so viel Fürsorge und Liebe sollte Anastasia doch eigentlich schnell wieder gesund sein. Sylvana ist zuversichtlich, sagt aber auch: „Wir müssen abwarten, sollte es morgen wieder so sein, dann heißt es 'Kinderarzt wir kommen'“.

Am Montag sind die Sorgen vom Vortag dann aber wie weggeblasen, der kleinen Anastasia geht es anscheinend wieder besser. Eine Videoaufnahme zeigt, dass sie glücklich lachend beim Toben mit Papa Florian. Es heißt also Aufatmen bei Familie Wollny.

Was sonst im Leben von Familie Wollny passiert, können Fans in einer neuen Folge am Montag auf RTL 2 oder in der Mediathek bei TV NOW sehen. (sj)

