„Die Wollnys“: Tränenausbruch wegen Loredanas Baby – „Hast mich so enttäuscht“

Dass bei Familie Wollny nicht immer nur eitel Sonnenschein herrscht, zeigte sich bereits in der Vergangenheit. Bei der Menge an Angehörigen gibt es regelmäßig diverse Probleme zu lösen. Kein Problem für Mama Silvia, die als Familienoberhaupt meistens am Ende das letzte Wort hat.

Dass Nesthäkchen Loredana Wollny ihr aber Informationen vom Frauenarzt vorenthält, kann Silvia nicht tolerieren. Langsam aber stetig ziehen die Gewitterwolken über dem Haus der Wollnys auf. Und bis Loredana Einsicht zeigt, tobt Wirbelsturm Silvia bereits.

„Die Wollnys“: Silvia ist stinksauer

Familie Wollny hat wieder Nachwuchs bekommen. Im Dezember 2022 wurde die 18-jährige Loredana zum ersten Mal Mutter. Neue Folgen von „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ zeigen Loredanas Baby aber noch im Bauch.

Zum Frauenarzttermin nimmt sie Schwester Estefania als Begleitung mit. Als sie wieder zurückkommt, informiert sie ihre Familie kurz und knapp darüber, dass bei ihr und dem Kind alles in Ordnung ist. Dann eilt sie in ihr Zimmer, um dem Vater des Kindes via Telefon ein Update zu geben.

Eine Frechheit, findet Silvia, die gerne ausführlichere Informationen bekommen hätte und nicht verstehen kann, warum Tochter Loredana so kurz angebunden ist. Als die sich dann am nächsten Tag mit Schwester Estefania auch noch vorzeitig vom gemeinsamen Schwimmausflug entfernt, ist Silvia auf 180. Die Mehrfachmama ist schwer enttäuscht von ihrer Jüngsten und kann einfach nicht verstehen, warum sie bei der Schwangerschaft augenscheinlich außen vor gelassen wird. Zumal das bei ihren anderen Kindern bisher nicht der Fall war.

„Die Wollnys“: Loredana zeigt sich reumütig

Sie klagt Sarafina ihr Leid und sagt: „Das ist eine Enttäuschung. Loredana ist das Nesthäkchen und die hat uns zu vertrauen. […] Du bist immer 24/7 für die da. Egal, was sie machen, oder gemacht haben.“

Dann erzählt sie auch gleich nochmal, wie erstaunt sie und ihre Familie über die Schwangerschaft waren. „Wir waren alle überrascht und haben gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein.“ Auch die Fans der 18-Jährigen staunten nicht schlecht, als sie ihre Schwangerschaft öffentlich machte.

Mehr News:

Für Silvia ist klar, bei all der Unterstützung, die Loredana durch sie erfahren hat, ist es das Mindeste, dass sie regelmäßig über Neuigkeiten aufgeklärt wird. Als die 18-Jährige von den Gefühlen ihrer Mutter Wind bekommt, plant sie mit ihrer Schwester Estefania eine Grillparty als Entschuldigungsversuch.

Bevor sich die Wollnys aber bei Kartoffelsalat und Würstchen wieder näher kommen, gibt’s zunächst ein klärendes Gespräch. „Ich, sowie die anderen auch, wir freuen uns auf dein Baby. Und du hältst uns alle so zurück, als wenn wir für dich Luft sind“, macht Silvia ihrem Ärger Luft. Mit einem Ultraschallbild und den noch ausstehenden Details vom Frauenarztbesuch kann Loredana die Wogen dann aber glätten. Ihr Versprechen, in Zukunft zuerst Mama Silvia und dann ihren Freund in Kenntnis zu setzen, tut dann ihr Übriges.

RTL2 zeigt „Die Wollnys“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.