„Die Wollnys“: Loredana platzt der Kragen – „Warum ich nichts zu der Schwangerschaft teile“

„Die Wollnys“ sind mittlerweile seit elf Jahren auf Sendung. In dieser Zeit teilten sie Höhen und Tiefen mit ihren Fans. Einschulung, Hochzeit, Taufe und Auswandern – die Kameras waren immer mit dabei.

Seit sie im TV zu sehen sind, mussten „Die Wollnys“ aber auch immer wieder Kritik einstecken. Als es jetzt um das Thema Schwangerschaft geht, platzt Loredana der Kragen. Die 18-Jährige ist stinksauer und das nicht ohne Grund!

„Die Wollnys“: Loredana teilt unglaubliche Nachrichten

Zugegebenermaßen machen „Die Wollnys“ ihrem Status als Großfamilie alle Ehre. In regelmäßigen Abständen kündigen die TV-Stars Nachwuchs an. Und während man in den neuen Folgen von „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ noch sieht, wie Lavinia und Freund Tim ihre Zeit mit Baby Haylie genießen, wurde gerade erst bekannt gegeben, dass Loredana schwanger ist.

Ein paar Fakten über die Wollnys:

„Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ ist eine Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL2

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Familienoberhaupt Silvia Wollny war auch außerhalb der Familien-Show im TV zu sehen. 2021 nahm sie bei „Kampf der Realitystars” teil

2018 gewann Silvia Wollny bei „Promi Big Brother”

Die ganzen Folgen sind auch bei RTL Plus (TV NOW) abrufbar

Für Familienoberhaupt Silvia könnte es wohl keine schönere Nachricht geben. Bei den Zuschauern sorgte die Ankündigung aber anscheinend für geteilte Meinungen. Zumindest, wenn man die Nachrichten sieht, die Loredana jetzt auf Instagram öffentlich machte.

„Die Wollnys“-Star Loredana ist schwanger. Darüber sprechen möchte sie aber nicht wirklich und das aus einem guten Grund. Foto: RTL2

„Die Wollnys“: Schwangere Loredana wehrt sich gegen Hass im Netz

Hier einige der Nachrichten, die die junge Mutter täglich lesen muss:

„Das Kind tut mir jetzt schon leid, wächst wieder bei der Oma auf.“

„Können die noch etwas anderes als Kinder kriegen?“

„Die hatte doch eh keinen Bock auf Ausbildung, da ist ein Kind doch schneller gemacht.“

„Das wird die Oma wieder großziehen. Sie kann ja nichts, hat sie selber in der letzten Folge gesagt. Wenn Kinder Kinder kriegen.“

Es sind Worte, die verletzen und gerade in einer Schwangerschaft alles andere als hilfreich sind.

Für Loredana ist es ein guter Grund einfach gar nichts mehr zu sagen. Sie ist auf 180 und lässt ihre Follower wissen: „Und dann stellt ihr euch die Frage, warum ich nichts zu der Schwangerschaft teile. Hier habt ihr eure Antwort! Das ist nur wegen dieser Kommentare.“ Damit dürfte ihre Meinung vorerst klar sein.

