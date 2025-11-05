„Die Wollnys“: Loredana ergriffen – „Betrifft etwas, das uns alle angeht“

Loredana Wollny begeisterte vor kurzer Zeit die RTL Zwei-Zuschauer in der Kultserie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ mit ihrer großen Hochzeit mit Partner Servet im April 2025 in der Türkei. Es waren hochemotionale Szenen, die viele Erinnerungen weckten und ihre Fans hautnah an diesem besonderen Moment teilhaben ließen.

Doch Loredana Wollnys aktueller Instagram-Post rührt viele ihrer Fans auf eine ganz andere Weise. Diesmal steht nicht sie selbst im Mittelpunkt und auch nicht ihr Ehemann Servet! Stattdessen widmet sie ihren Post dem Schicksal einer jungen Frau, das ihr sehr am Herzen liegt.

„Die Wollnys“: Loredana lässt das Schicksal einer Frau nicht mehr los

Loredana Wollny lässt ihre Fans wissen: „Hey, bitte nimm dir kurz einen Moment Zeit. Mir ist dieses Video sehr wichtig, und ich möchte bitten, es dir bis zum Ende anzuschauen.“

Und fügt hinzu: „Ich weiß, die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz – aber was ich hier sage, kommt von Herzen und betrifft etwas, das uns alle angeht.“ Außerdem ruft sie Follower, die das Video berührt hat, zum Teilen auf. Doch welches Schicksal liegt Loredana so sehr am Herzen?

Tief berührt verliest die Nachricht einer werdenden Mutter. Die hochschwangere türkische Frau befindet sich derzeit in Deutschland und bereitet sich auf eine Risikoschwangerschaft vor. Ihr Ehemann und der kleine Sohn sind noch in der Türkei. Sie sind getrennt durch bürokratische Hürden.

Sorgt Loredana Wollnys Beitrag für eine Veränderung?

Bereits am 22. August suchte die Familie den Kontakt zum Konsulat in Izmir. Am 9. September erhielten sie endlich einen Notfalltermin für den 24. September. Alle erforderlichen Unterlagen, inklusive ärztlicher Nachweise über den kritischen Gesundheitszustand, wurden eingereicht. Doch bis heute kam keine Antwort.

Die verzweifelte Frau hat alles versucht: Sie wandte sich an den Bürgerservice in Berlin, an die Konsulate in Izmir und Antalya, an Ideta, an die Pressestelle des Bürgerservice und sogar an Olaf Scholz und Friedrich Merz. Dennoch: Die Familienzusammenführung ist bis heute nicht gelungen.

Ein Zustand, der psychisch nicht auszuhalten ist. Jetzt setzt sich Loredana Wollny für diese Familie ein. Sie teilt deren Geschichte öffentlich, um auf das Leid aufmerksam zu machen. Es ist eine Botschaft, die unter die Haut geht und eine starke Resonanz hervorruft. Vielleicht setzt sich ja jetzt etwas in Bewegung…