„Die Wollnys“: Silvia macht Ankündigung – „Plötzlich und unerwartet“

Ihre vielen Familienmitglieder machten die Wollnys berühmt. Mit ihrer RTL2-Serie „Die Wollnys – eine schrecklich große Familie“ wurden sie bekannt. Seit die Show 2011 zum ersten Mal im TV lief, hat sich einiges bei den Wollnys geändert. Und die Familie ist noch größer geworden.

Viele Kinder haben mittlerweile selbst Kinder. Zuletzt war es Lavinia Wollny, die ihre zweite Schwangerschaft bekannt gab und das, obwohl Töchterchen Haylie Emilia gerade einmal ein Jahr auf der Welt ist. Jetzt ließ Familienoberhaupt Silvia Wollny die nächste Baby-Bombe platzen. Denn während bei der einen Tochter noch einige Monate bis zur Geburt vergehen, gibt es bei der anderen bereits Nachwuchs zu begrüßen.

„Die Wollnys“ begrüßen Loredanas Baby

Wie schon in der Vergangenheit ist es auch diesmal Silvia Wollny, die die frohe Botschaft verkünden darf. Auf ihrem Instagram-Kanal verkündet sie am Dienstagabend (20. Dezember): „Heute Nacht um 2.40 Uhr hat das Baby von Loredana plötzlich und unerwartet vier Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt. Beide sind wohlauf und wir sind sehr stolz.“

Zu der Nachricht gibt’s auch gleich ein süßes Foto mit der frisch gebackenen Mutter und ihrem Baby. Ganz begeistert von dem neuen Familienmitglied ist auch Sarafina Wollny, die in ihrer Instagram-Story schreibt: „Wir sind so unglaublich stolz auf dich. Es war eine turbulente Nacht, aber am Ende hältst du dein kleines Wunder in den Armen. Es gibt nichts Schöneres, wir lieben euch.“

„Die Wollnys“ behalten Baby-Namen noch geheim

Auch Sylvana bestätigt noch einmal, der Nachwuchs war wirklich eine Überraschung. „Keiner hat damit gerechnet, dass unsere Familie heute schon das kleine Wunder begrüßen darf.“ Begeistert sind aber nicht nur die Wollnys, sondern auch die Fans und Zuschauer der Großfamilie, die jetzt noch ein Stückchen größer geworden ist.

Bleibt nur noch die Frage, wie das Kind der 18-Jährigen heißen wird. Kreativ dürfte der Name aber allemal sein, immerhin hat bis jetzt noch jeder Wollny-Spross einen außergewöhnlichen Namen bekommen.