„Die Wollnys“: Estefania meldet sich nach Schönheits-OP – „Starke Schmerzen“

Seit mehr als zehn Jahren begleitet RTL2 die Familie Wollny und zeigt ihren turbulenten Alltag in der Reality-Show „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie.“ Aktuell ist bei Silvias Tochter Estefania einiges los. Nach monatelangem Abnehmen hat sie über 50 Kilogramm verloren. Doch große Hautlappen an Bauch und Armen machen ihr weiterhin zu schaffen. Um sich endgültig von den überschüssigen Hautpartien zu trennen, hat sich Estefania für eine Schönheitsoperation entschieden.

Sarafina begleitet ihre Schwester bei ihrem Eingriff, der nicht ohne Risiken ist. Und auch nach der OP hat Estefania noch zu kämpfen.

Estefania unterzieht sich Schönheits-OP

„Was auch noch passieren könnte, wäre eine Verletzung der Stimmbänder, was nicht so toll wäre, weil meine Musikkarriere davon abhängt“, offenbart die 22-Jährige, die vor der Operation sichtlich aufgeregt ist. Nach ein paar Stunden ist dann alles vorbei. Estefania wacht auf und hat vorerst überraschend wenig Schmerzen.

Mit dem Ergebnis ist sie offenbar zufrieden. „Mir geht es echt gut, damit habe ich nicht gerechnet. In den Armen spüre ich gar keinen Schmerz. Im Bauch ist es wie ein leichtes Brennen“, berichtet Silvias zweitjüngste Tochter. Doch wenige Tage später sieht schon wieder alles anders aus.

Estefania klagt über Schmerzen nach OP

Sarafina ruft direkt beim Rest der Familie an, der schon gespannt zu Hause auf Neuigkeiten wartet. „Die Operation ist Gott sei Dank gut verlaufen. Jetzt geht es an die Genesung dran. Dass Estefania in den nächsten Tagen Schmerzen hat, ist ganz normal. Da muss sie auch durch, das wollte sie ja auch“, meint Silvia, die vor mehr als zehn Jahren dieselbe Schönheitsoperation an sich hat durchführen lassen.

Vier Tage später darf Estefania sogar schon wieder zurück nach Hause – mit deutlich mehr Schmerzen als direkt nach der Operation. „Ich habe es mir tatsächlich nicht so hart vorgestellt, wie es jetzt ist. Ich habe an den Wunden starke Schmerzen, aber auch durch die Kleidung. Meine Hände sind geschwollen, mein Gesicht auch. Aber ich habe sehr viel Unterstützung“, betont sie.

