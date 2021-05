Die Wollnys: Schock für Sarafina nach Geburt ihrer Zwillinge! „Schreckliche Menschen“

Achterbahn der Gefühl bei den „Wollnys“! Besonders Sarafina Wollny hatte harte Tage: Viel zu früh kamen am 18. Mai die Zwillinge der 26-Jährigen zur Welt.

Schließlich war die Geburt der Babys alle andere als komplikationslos. So sollten die jüngsten Familienmitglieder der Wollnys eigentlich erst im Juli zur Welt kommen. Wegen des Verdachts auf eine Schwangerschaftsvergiftung musste jedoch plötzlich alles ganz schnell gehen und die Kinder wurden per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt.

„Die Wollnys“: Ekelhafte Bilder im Netz aufgetaucht

Nun sollte sich Sarafina Wollny ausruhen und auf die Zeit mit ihren Babys freuen. Doch das wird der jungen Mutter und ihrem Mann Peter anscheinend nicht vergönnt.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

Endlich wieder zurück ist auch Sarafina Wollny

Auf Instagram teilte die 26-Jährige das Video ihres Kumpels Kevin Haupt. Der ist den Tränen nahe, weil im Netz widerwärtige Collagen aufgetaucht sind, auf denen Sarafina und Peter zusammen mit körperlich behinderten Kindern zu sehen sind. So sollen die Zwillinge des Paares geschmäht werden.

„Die Wollnys“: Sarafina deutlich – „Es gibt einfach so schreckliche Menschen“

Sarafina schreibt dazu: „Es gibt einfach so schreckliche Menschen, die sich in Grund und Boden schämen sollten!!!! Wie kann man mit seinem Leben so unzufrieden sein und sich mit irgendwelchen Bildern kranker Kinder lustig machen. Einfach nur ekelhaft.“

Zuletzt kümmerte sich Mutter Silvia Wollny um den Social-Media-Kanal ihrer 26-jährigen Tochter. Besonders ein Post der 56-Jährigen ging dabei ans Herz.

Wenige Tage vor der Geburt sprach Sarafina Wollny ganz offen über ihre Schwangerschaft. Hier mehr erfahren>>>