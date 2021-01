„Die Wollnys“: Sarah-Jane steigt ins Auto – dann bricht die Hölle über sie herein

Puh, das hätte böse enden können...

Sarah-Jane Wollny, Tochter von Elffachmutter Silvia Wollny, ist ins Auto gestiegen und auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Dann ist die Hölle über sie hereingebrochen, wie sie selbst erzählt. Wegen des schlechten Wetters hat sie die Kontrolle über ihren Wagen verloren, ist weggeschleudert worden und erst in einem Graben zum Stillstand gekommen. Ein Riesen-Schock für die 22-Jährige, ihre ganze Familie und für alle Fans von „Die Wollnys“.

Jetzt lässt „Wollnys“-Star Sarah-Jane ihre Fans in einem Video wissen, wie es ihr nach dem Drama geht.

„Die Wollnys“ laufen immer mittwochs bei RTL2. ( Symbolfoto) Foto: RTL2

„Die Wollnys“: Schock für Sarah-Jane (22)

„Das war einfach so schlimm. Ich habe gedacht, mein Auto kippt jeden Moment um, als das ins Schleudern kam. Ich habe einfach nur geguckt, dass ich das Lenkrad herumgerissen bekomme und nicht in den Gegenverkehr rase“, erzählt Sarah-Jane Wollny aufgewühlt in ihrer Instagram-Story.

Sarah-Jane Wollny. Foto: RTL2

Grund für das Fahr-Desaster sei starker Schneefall gewesen. Der Schock sitzt immer noch tief bei dem RTL2-Star. Weiter erzählt die „Wollnys“-Tochter: „Sowas möchte ich auch nie wieder erleben. Also, das war 'ne Sache, die wünscht man keinem. Noch nicht mal seinem schlimmsten Feind.“

----------------------------------------

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

----------------------------------------

Ihr Auto musste schließlich aus dem Graben gezogen und anschließend abgeschleppt werden. Zwar sei es wieder fahrtüchtig, aber die „Wollnys“-Tochter will auf Nummer sichergehen und lässt ihr Fahrzeug noch mal durchchecken. „Dann habe ich auch ein besseres Gefühl beim Fahren.“

Sarah-Jane Wollny fuhr mit dem Auto in den Graben. Foto: Instagram/ Sarah-Jane Wollny

Auch der Rest ihrer Geschwister hat in der aktuellen Folge von „Die Wollnys“ einen Schock. Denn sie hören nachts komische Geräusche im Haus, die sie vom Schlafen abhalten.

----------------------------------------

----------------------------------------

Was genau da bei der Großfamilie vor sich geht, das kannst du bei RTL2 oder TVnow sehen. (jhe)