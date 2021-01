„Die Wollnys“: Estefania Wollny lässt Bombe platzen – „Kann meine Gefühle immer noch nicht beschreiben“

Es war schon immer ihr großer Traum. Jetzt hat „Die Wollnys“-Star Estefania Wollny es endlich geschafft.

Die 18-Jährige hat ihre erste eigene Single veröffentlicht – und die „Die Wollnys“-Fans sind begeistert.

„Die Wollnys“: Estefania (18) startet Musikkarriere

Nicht immer gelingt es, wenn Fernseh- oder Webstars plötzlich eine Musikkarriere einschlagen wollen. Doch auf die „Die Wollnys“-Anhänger ist Verlass.

Estefania Wollny teilte am Freitag einen wahren Meilenstein mit den Fans. Auf ihrem Instagram-Account verkündete der Reality-TV-Star: „Ich kann meine Gefühle immer noch nicht beschreiben, es ist ein Mix von Freude, Aufregung, Stolz, einfach allem. Ich bin so stolz, dass ich meine Leidenschaft mit euch teilen darf.“

Die Rede ist von ihrem ersten eigenen Song „Unkaputtbar“.

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

„Die Wollnys“-Tochter singt von gebrochenem Herzen

In der Ballade singt die Tochter von Silvia Wollny: „Kann ich dich lieben, als hätt's niemals wirklich weh getan? Kann ich so sein, als wär' ich unkaputtbar? Ich geh' all in, obwohl gestern alles scheiße war. Ich will so sein, als wär' ich unkaputtbar.“

Klingt so, als leide der RTLZWEI-Star unter großem Herzschmerz. Im dazugehörigen Musikvideo zeigt Estefania, was sie in zehn Jahren Fernsehbusiness gelernt hat und legt eine dramatische Performance vor der Kamera hin.

Estefania Wollny bei einem Auftritt am 11. Januar 2020 in Bünde (NRW). Foto: imago images

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Estefania Wollny teilt ersten Song – Fans sind begeistert

Die Fans sind hin und weg. Sie wissen schließlich, wie viel Estefania Wollny dieser Moment bedeutet:

„Ich weiß jetzt schon, dass es in Dauerschleife laufen wird bei mir.“

„Sehr schön! Gefällt mir sehr gut, drücke dir die Daumen für deinen weiteren Weg.“

„Der Song ist der Hammer! Freue mich schon, ihn rauf und runter zu hören. Hast du gut gemacht und du kannst stolz auf dich sein.“

Bei DSDS hat es damals leider nicht für die 18-Jährige gereicht, doch es scheint so, als würde sie es auch ganz ohne die Hilfe von Dieter Bohlen schaffen.

