„Die Wollnys“: Trennung bei Silvia! „Am Ende stand man alleine da“

Sie sind wohl die bekannteste Großfamilie Deutschlands: Seit 2011 lassen sich „Die Wollnys“ von den RTL2-Kameras auf Schritt und Tritt begleiten. In der Doku-Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ zeigt die 13-köpfige Familie, wie sie ihren gemeinsamen Alltag bewältigt.

Ganz vorne mit dabei: Familienoberhaupt Silvia Wollny. Die 58-Jährige sorgt nicht nur in der Doku von „Die Wollnys“ für unterhaltsame Momente, sondern hält ihre Fans auch in den sozialen Netzwerken stets auf Trab. Dort meldet sie sich regelmäßig mit Neuigkeiten und Schnappschüssen. Doch am Dienstag (12. September) schlug sie einen ganz anderen Ton an und teilte eine kryptische Botschaft mit ihren 510.000 Followern.

„Die Wollnys“: Silvia gibt Trennung bekannt

Zunächst wirkt die Instagramstory der gebürtigen Neusserin ganz normal. Wie es scheint, befindet sie sich aktuell in ihrer Wahlheimat in der Türkei. Bei bestem Wetter sitzt Silvia Wollny auf einer Mauer und zeigt auf die traumhafte Aussicht hinter sich. Doch was wie ein Urlaubsvideo aussieht, verbirgt eine traurige Botschaft. Denn plötzlich spricht die 58-Jährige von einer Trennung.

Neben dem Video erscheint ein Text, in dem geschrieben steht: „So sieht es aus, wenn man frei ist. Wenn man sich von bestimmten Menschen trennt, mit denen man dachte zusammen zu kämpfen, aber am Ende steht man alleine da.“ Was will Silvia Wollny damit wohl sagen?

„Die Wollnys“: Kryptische Botschaft wirft Fragen auf

Ebenso überraschend, wie die kryptische Nachricht, ist das Verhalten von Silvia Wollny. Denn von Trauer oder schlechten Laune fehlt jede Spur. Ganz im Gegenteil: Die 58-Jährige scheint die besagte Trennung sogar gut zu finden und zeigt sich dementsprechend glücklich.

Von wem sie sich letztendlich getrennt hat, verrät sie in der Instagramstory jedoch nicht. Das wirft schnell die Frage auf: Ist damit vielleicht sogar ihr Partner Harald Elsenbast gemeint? Bleibt abzuwarten, ob und wann Silvia Wollny das Geheimnis lüften wird.

Die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie„ kommen ab dem 13. September 2023 um 20.15 Uhr bei RTL2.