Neue Staffel von „Die Verräter“: RTL sollte aufpassen

Am Montagabend (26. August) ließ Sonja Zietlow im „Dschungelcamp“ die Bombe platzen: Der offizielle Starttermin von „Die Verräter“ wurde bekannt gegeben! Schon die erste Staffel war 2023 ein riesiger Erfolg, auf den die neuen Episoden nun aufbauen möchten. In einem einzigartigen Katz- und Maus-Spiel hält die Kult-Moderatorin erneut die Fäden des trügerischen Netzwerks aus Wahrheit und Lüge fest in der Hand.

Bisher ist allerdings noch nichts über den Cast bekannt. Doch wer hätte das Zeug zum perfekten Verräter?

„Die Verräter“ macht es offiziell

Für den Herbst 2024 wurde auf dem Screenforce Festival 2024 bereits ein „Halloween-Special“ von „Die Verräter“ angekündigt. Nun gibt es auch endlich die Sendetermine zur neuen Ausgabe! Los geht es bereits am 10. Oktober!

In der Show befinden sich unter den teilnehmenden Kandidaten drei Verräter, die heimlich ausgewählt werden und die nach und nach Mitspieler eliminieren, um sich den Schatz unter den Nagel zu reißen. Die anderen versuchen derweil, diese zu enttarnen. Im Gegensatz zu den Promis erfährt das Publikum bereits zu Beginn, wer die Verräter sind. Die prominenten Kandidaten sollten der Challenge also definitiv gewachsen sein!

Sonja Zietlow kündigte bereits im „Dschungelcamp“ an: „Drei Frauen, die sich im Schutz der Nacht treffen, um die restlichen Spieler einen nach dem anderen zu eliminieren und am Ende lockt ein Schatz. “ Heißt das also, dass diesmal drei Frauen die Verräter sein werden?

Ist DAS der Cast von „Die Verräter“?

Noch hat RTL keine Teilnehmenden verkündet. In der Mitteilung zum Start heißt es lediglich: „Jetzt empfängt Moderatorin Sonja Zietlow erneut eine hochkarätige Prominenten-Riege in ihrem Schloss.“ In der ersten Staffel fand sich bereits eine bunte Mischung aus Promis ein. Wer könnte es also diesmal sein?

+++Sonja Zietlow: RTL verkündet offiziell die Nachricht+++

Wenn man einem Kommentar eines Fans unter dem Instagram-Post glauben darf, könnten die Stars, die dort kommentiert haben, scheinbar Teilnehmer der Show sein. Infrage kommen würde dann etwa Reality-TV-Star Julian F. M. Stöckel. Geeignet wäre er definitiv, schließlich gilt er als facettenreiche Persönlichkeit des deutschen Showbusiness.

Auch TV-Star Djamila Rowe, die bereits öfter in Reality-Formaten auffiel, oder Ex-„BTN“-Schauspieler Patrick Fabian haben sich unter dem Social-Media-Beitrag geäußert. Eine zweite Frau im Bunde könnte Julia Natalie sein. Als ehemalige Temptation Island Verführerin wüsste sie schließlich genau, wie sie andere um den Finger wickelt. Bis der Cast offiziell bestätigt wird, müssen sich die Fans wohl noch etwas gedulden.

Die neue Staffel „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ startet als Halloween-Special ab Donnerstag, 10. Oktober auf RTL+. Am Release-Tag stehen direkt die ersten zwei Folgen der achtteiligen Staffel im Stream bereit, danach wöchentlich auf Abruf.