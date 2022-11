„Die ultimative Chart Show“: Jürgen Drews bricht in Tränen aus – „Ihr macht mich fertig“

RTL zeigt eine neue Ausgabe der beliebten Musik-Sendung „Die ultimative Chart Show“. An diesem Freitagabend (25. November) sollten die Zuschauer lieber die Tempopackung griffbereit halten, denn es geht um die ganz großen Emotionen. Auf 25 Platzierungen geht es auf musikalische Suche nach den emotionalsten Lieder und Alben der letzten Jahre.

Neben „Die ultimative Chart Show“-Moderator Oliver Geissen sind auch GZSZ-Star Susan Sideropoulos und Schauspieler Niklas Osterloh im Studio. Gemeinsam blicke sie auf die emotionalsten Hits aller Zeiten zurück. Da bleibt kein Auge trocken, nicht einmal das einer Schlagerlegende.

„Die ultimative Chart Show“: Jürgen Drews weint am laufenden Band

Nach und nach werden die Platzierungen vorgestellt und wie gewohnt von zahlreichen Promis kommentiert. Mit dabei sind zum Beispiel RTL-Moderatorin Lola Weippert, Designer Michael Michalski und Sänger Mike Singer. Und auch Jürgen Drews ist mit Tochter Joelina mit von der Partie. Währen die 27-Jährige bei den Liedern nüchterne Kommentare abgibt, ist ihr Vater neben ihr total aufgelöst und weint in einer Tour.

Es beginnt bei dem Hit von Eric Clapton „Tears in Heaven“. Denn schon da versagt Jürgen Drews die Stimme, als er etwas zu dem Lied erzählen wollte: „Wie oft habe ich bei dem Titel schon geheult?“. Prompt bricht er ab, dreht sich um und beginnt zu schluchzen. Beim zweiten Einspieler hat der Schlagerstar bereits ein Taschentuch in der Hand und kann seine Tränen bei dem Song „Ich lasse für dich das Licht an“ von Revolverheld wieder nicht zurückhalten. „Ihr macht mich fertig“, sagt er unter Tränen.

„Die ultimative Chart Show“: Tochter Joelina tröstet

Dass es den 77-Jährigen wirklich extrem mitnimmt, merkt seine Tochter natürlich sofort. Tröstend nimmt sie ihn in den Arm und versucht ihn so zu beruhigen. Schweigend schauen die beiden das den emotionalsten Teil des Musikvideos an. Denn, wie Revolverheld erzählt, ist der Hochzeitsantrag in dem Video nicht gespielt. Während der Dreharbeiten hat ein guter Freund der Band seine damalige Freundin wirklich gefragt, ob sie ihn heiraten möchte.

Für Joelina Drews beneidenswert: „Das will ich auch! Also, wer auch immer mich irgendwann heiraten möchte: Ihr wisst, was zu tun ist.“ Mittlerweile hat sich Papa Jürgen auch wieder beruhigt und sagt: „Aber mich vorher fragen!“

Wer diese Wiederholung aus 2021 nochmal sehen möchte oder sie verpasst hat, kann sie ganz einfach in der RTL Mediathek jederzeit streamen.