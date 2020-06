Die Toten Hosen: Tournee wegen Corona abgesagt – jetzt können sich Fans über diese krasse Entschädigung freuen

View this post on Instagram

Ladies und Gentlemen, normalerweise hätte heute unsere „Alles ohne Strom“-Tour begonnen. Da diese bekanntlich leider abgesagt werden musste, kommt nun ein kleines Trostpflaster für alle, die sich auf dieses Abenteuer genau so gefreut haben wie wir. Pünktlich zum ausgefallenen Tourstart werden wir am 12.06. „Das komplette Konzert“ unseres Akustikalbums „Alles ohne Strom“ digital neu veröffentlichen. Enthalten sind sämtliche 31 Lieder des legendären Abends in der Düsseldorfer Tonhalle. #allesohnestrom