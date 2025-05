Die Toten Hosen lassen Bombe platzen: „Bitte lasst das keine Abschieds-Tour sein“

Es ist ein Tag der schönen Nachrichten (oder etwa doch nicht?). Nicht nur, dass an diesem Sonntag traditionell der Muttertag gefeiert wird. Nein, auch „Die Toten Hosen“ melden sich an diesem Sonntagmittag (11. Mai 2025) mit einer Überraschung sondergleichen.

Am frühen Mittag meldeten sich die Jungs aus Düsseldorf mit einem Video zu Wort. Darin zu sehen: Campino und „Polizeiruf 110“-Star Charly Hübner. Auf Klappstühlen unterhalten sich die beiden, dass „Die Toten Hosen“ 2026 auf Tour gehen würden. Grundsätzlich eine gute Nachricht. Der Titel der Tournee jedoch lautet „Trink aus! Wir müssen gehen.“

Die Toten Hosen: Campino und Charly Hübner in kryptischem Video

„Das klingt schon so ein bisschen wie …“, sagt Charly Hübner zu Campino, nachdem dieser ihm den Titel der Konzertreihe verraten hatte. Und Campino, der hüllte sich dazu in eisiges Schweigen. „Dann sagst du halt nichts. Wenn du nichts sagen willst. Ich meine, Stille ist ja auch was Tolles. Stille, absolute Stille.“

Die Fans jedenfalls sind jetzt schon ganz begeistert ob der Bombe, die die Hosen am Muttertag platzen ließen. „Bis zum bitteren Ende… Was wohl nächstes Jahr kommt? Danke, dass ihr mich mein ganzes Leben begleitet habt.“ Eine Zweite schreibt: Endlich!!!!!!!!! Was hab ich mich über diese News gefreut!“

Ein anderer jubelt: „…und das an Muttertag, geile Nachricht!“ Während ein Dritter ergänzt: „WOHOO! ICH BIN SOWAS VON HYPED (aber bitte lasst das keine Abschieds Tour sein, ich pack das nicht).“

Wo „Die Toten Hosen“ spielen, ist auch schon klar. Am 3. und 4. Juli 2026 geht es in die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Am 18. Juli nach Köln. Zudem stehen unter anderem München, Bremen, Hamburg, Zürich und Wien auf dem Programm. Der Ticketverkauf startet am 14. Mai um 18 Uhr exklusiv auf der Website der Toten Hosen: dth.de. Bislang umfasst die Tour 17 Termine.