„Die Toten Hosen“ müssen eingreifen: Massive Probleme beim Ticketverkauf!

Am Mittwoch (27. August) startete die beliebte Düsseldorfer Rockband „Die Toten Hosen“ den Vorverkauf für ihr Konzert im Ratinger Hof in Düsseldorf am 12. September 2025 um 21 Uhr.

Die Karten waren innerhalb von Sekunden ausverkauft. Doch offenbar handelte es sich dabei nicht um echte Fans. Es gab ein massives Problem durch automatisierte Systeme.

Die Toten Hosen: Der Ticketverkauf wurde gestört

Auf ihrer offiziellen Instagram-Seite erklären die Toten Hosen: „Leider kam es beim Ticketverkauf zu einem massiven Angriff durch Bots, also automatisierten Systemen, die Tickets unrechtmäßig verkauft haben. Solche Angriffe sind sehr schwer zu verhindern. Wir haben aber sofort reagiert und alle betroffenen Tickets gesperrt.“

Viele Instagram-User richten unterstützende Worte an die Toten Hosen. „Super, dass ihr reagiert. Ich bin mir gestern verarscht vorgekommen“, schreibt ein männlicher Fan. Ein weiterer stimmt ihm zu: „Aber gut dass ihr euch Gedanken macht. Der Mist nervt nämlich wirklich hart.“ Eine andere Dame gibt ihnen folgenden Tipp: „Würde die Karten einfach personalisieren. Das klappt bei anderen Künstlern auch“, schreibt sie.

Viele Fans waren am 27. August zutiefst enttäuscht darüber, dass die Tickets so schnell vergriffen waren. Und dass sie bei der Rückkehr der Toten Hosen nach 41 Jahren im Ratinger Hof nicht dabei sein können. Wer weiß: Vielleicht steigen die Chancen jetzt ja wieder. Die Rockband wird bestimmt in nächster Zeit weitere Updates teilen.