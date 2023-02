„Die Toten Hosen“ legen Einnahmen offen: „Unglaublich“

„Die Toten Hosen“ zeigen ihr großes Herz. Die erschreckenden Bilder aus den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien sind noch immer allgegenwärtig. Noch immer vermissen Menschen ihre Lieben, noch immer liegen ganze Dörfer und Städte in Schutt und Asche. Die Solidarität mit den Betroffenen ist riesig. Auch bei der Band aus Düsseldorf.

Am Freitag (24. Februar 2023) spielen „Die Toten Hosen“ zusammen mit den Donots („Stop the Clocks“ und Thees Uhlmann („Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“) ein Benefizkonzert für die Opfer der Katastrophe.

„Die Toten Hosen“ helfen den Erdbebenopfern

„Erschütternde Bilder und grauenvolle Nachrichten erreichen uns seit einer Woche aus der Türkei und Syrien. Wir sind tief berührt vom Leid der dortigen Bevölkerung und denken besonders an diejenigen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die um ihre Freunde und Verwandten in den betroffenen Gebieten bangen und trauern. Als kleines Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit und um gleichzeitig so viel Geld wie möglich zur Linderung des Leids zu sammeln, spielen wir am 24. Februar 2023 ein Konzert im PSD BANK DOME in Düsseldorf. Unterstützt werden wir an diesem Abend von unseren Freunden, den Donots und Thees Uhlmann“, hieß es von den Hosen.

Und weiter: „Die gesamten Einnahmen gehen nach Abzug der Produktionskosten an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International zur Unterstützung ihrer Arbeit in den betroffenen Katastrophengebieten. Alle teilnehmenden Musiker verzichten auf eine Gage. Wir danken der Stadt Düsseldorf und D.LIVE, die die Halle an diesem Abend kostenfrei zur Verfügung stellen.“

Erwartungsgemäß ließen sich auch die Fans nicht lange bitten. Nach nicht einmal einer Minute waren die 10.500 Tickets restlos ausverkauft. Und nun legen Campino und Co. auf Instagram auch die bisherigen Einnahmen offen, die nun an die Erdbebenopfer gehen.

„Über einhunderttausend Unterstützer versuchten eine Karte für das „Drei Akkorde für deine Spende!“-Konzert zu ergattern. Die 10.500 Tickets waren jedoch rasend schnell vergriffen. Deshalb konnten „Die Toten Hosen“ bereits gestern an jede der Organisationen jeweils 200.000€ überweisen, vielen Dank für euren großartigen Support! Erfahrungsgemäß dauert die Abrechnung solcher Veranstaltungen einige Zeit. So lange wollten wir nicht warten, um das erste Geld auf den Weg zu bringen“, so die Band via Instagram.

Die Fans sind begeistert von so viel Großzügigkeit. „Danke, wir haben Freunde und Bekannte in der Türkei, auch im Erdbebengebiet, es wird jede Hilfe benötigt“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Unglaublich.“