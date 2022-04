Die Toten Hosen: Hiobsbotschaft für die Band – „Wir sind sehr traurig“

Eigentlich könnte das Leben für die„Toten Hosen“ gerade nicht besser sein. Die große Sommer-Tour steht vor der Tür, die ersten neuen Singles sind bereits auf dem Markt, für das Konzert in Großpösna ist die Nachfrage so groß, dass man sich sogar schon eine neue Location suchen musste. Und Campinos große Liebe, der Liverpool FC steht im Championsleague-Halbfinale.

Doch auch wenn gerade alles perfekt läuft, kommt ab und an ein Wehrmutstropfen dazwischen. So auch bei den „Toten Hosen“. Am Montagabend veröffentlichte die Düsseldorfer Punk-Band eine Nachricht, die nicht nur die Hosen tief getroffen hat.

„Die Toten Hosen“ trauern um langjährigen Weggefährten

„Wir sind sehr traurig über den Tod von Saints-Sänger Chris Bailey. Deren Album „Stranded“ gehörte zu den wichtigsten Einflüssen der Punkbewegung Ende der 1970er-Jahre. Es war uns eine Ehre und ein großes Vergnügen, 2017 mit Chris deren Hymne „This perfect day“ neu einzuspielen und auf „Learning English, Lesson 2“, rauszubringen. RIP Chris“, steht neben einem Bild der Band mit Chris Bailey geschrieben.

---------------------------------

Das sind die „Die Toten Hosen“:

„Die Toten Hosen“ wurden 1982 in Düsseldorf gegründet

Sie haben bislang 18 Studioalben, sieben Konzertalben und sieben Kompilationen veröffentlicht

Die Band spielte unter dem Pseudonym „Die roten Rosen“ auch Weihnachtslieder

„Die Toten Hosen“ spielen immer wieder riesige Tourneen: Auch im Jahr 2022 wird es Konzerte geben – die Tickets sind stets in Windeseile ausverkauft

---------------------------------

In Scharen schickten die Fans ihre Beileidsbekundungen, es hagelte weinende Smileys, Herzen und „Rest in Peace“-Schriftzüge. Und die Feststellung, dass „This perfect day“ wohl das am besten gelungene Stück des Albums gewesen sei.

--------------

Weitere Promi-News:

„Tatort“: ARD-Zuschauer fassungslos – „Hat mich fertig gemacht“

Helene Fischer macht unfreiwillig Schwierigkeiten: „Tut mir leid“

„Bachelor“: Hoffnung der Fans zerschlagen! SIE macht es offiziell

--------------

Zuletzt brachte die Band aus Düsseldorf nicht nur zwei Singles mit Marteria, sondern auch eine limitierte Platte auf den Markt. Schon nach wenigen Stunden gab es den ersten Ärger. So wurden auf Ebay plötzlich Mondpreise für die Vinyl der „Toten Hosen“ aufgerufen.