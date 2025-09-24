RTL-Zuschauer rechnen mit „Die Stefan Raab Show“ ab: „Kann man nicht mehr ernst nehmen“

Am Mittwochabend (24. September) geht die erste Folge von „Die Stefan Raab Show“ bei RTL an den Start. Die Sendung wird dabei das Thema Bodybuilding aufgreifen – dafür hat der Moderator hochkarätige Gäste eingeladen.

Doch schon kurz nach dem Start der neuen RTL-Sendung fällen einige Zuschauer ein bitteres Urteil.

„Die Stefan Raab Show“ fällt bei Zuschauern durch

Schon zu Beginn der ersten Ausgabe macht Stefan Raab deutlich, worum es gehen wird. Der Moderator wird von vier durchtrainierten Männern auf einer Hantelbank ins Studio geschoben, wo das Publikum bereits sehnsüchtig auf ihn wartet. Unter tosendem Applaus begrüßt der 58-Jährige auch die Zuschauer vor den TV-Geräten. Doch die scheinen alles andere als angetan zu sein.

Das sind die Gäste in der ersten Folge von „Die Stefan Raab Show“:

Markus Rühl (ehem. deutscher Profi-Bodybuilder)

Horst Lichter (Ex-Bodybuilder und Moderator)

Lena Ramsteiner (Europameisterin im Bodybuilding)

Marius Strumpen (Gesamtsieger und Deutscher Meister Bodybuilding 2025)

Stefan Gjorgiev (Bodybuilder Weltmeister in der Juniorenklasse 2024 und 6x Facher Nationaler Champion)

In den sozialen Netzwerken wird kurz nach Start der Sendung bereits Kritik laut. Viele Zuschauer können den Witzen von Stefan Raab nicht sonderlich viel abgewinnen. „Kann man nicht mehr ernst nehmen!“, schreibt ein Facebook-Nutzer beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Ich war ein Fan von Raab. Leider waren die Shows auf RTL absolut nichts. Er ist für mich nicht mehr lustig.“

RTL zeigt die neuen Folgen von „Die Stefan Raab Show“ immer mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.