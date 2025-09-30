Überraschung! ProSieben-Kult-Serie feiert Kino-Comeback

Die amerikanische Kult-Sitcom „Die Simpsons“ zieht seit mehreren Jahrzehnten zahlreiche begeisterte junge und alte Menschen vor die TV-Bildschirme. Bis heute ist sie ein fester Bestandteil des ProSieben-Vorabendprogramms.

Nun wurde eine Neuigkeit verkündet, die viele treue Fans aufhorchen lässt: Fast zwei Jahrzehnte nach der Kinopremiere bekommt die unterhaltsame Familie aus Springfield ihr Kino-Comeback. Was ist bislang bekannt? Und welche zwei Daten müssen sich die Serienfans unbedingt merken?

ProSieben-Kult-Serie: Das ist bislang über das Kino-Comeback bekannt

Disney und 20th Century Fox machten es offiziell: Am 23. Juli 2027 kommt der neue Simpsons-Film ins Kino. Auf Instagram verbreiteten die Studios die Botschaft mit einem Foto und kurzen Zeilen: Eine gelbe Hand greift nach einem Donut, dessen bunte Streusel die Ziffer 2 ergeben – in Anlehnung an den zweiten Kinofilm.

Außerdem heißt es: „Homer kommt zurück für einen Nachschlag“ (im Original: „Homer’s coming back for seconds“).

Bald startet die 36. Staffel im deutschen Free-TV

Doch es ist noch ein wenig Geduld gefragt. Denn: Die Produzenten halten sich nach wie vor bedeckt, wenn es um die Handlung des Kinofilms geht. Mehr als das Startdatum verraten sie noch nicht. Doch das ist nicht der einzige Termin, den sich ProSieben-Fans merken sollten.

Ab Mittwoch, den 8. Oktober, startet nämlich die 36. Staffel der „Simpsons“. Sie läuft von montags bis freitags ab 18.40 Uhr. In die Primetime hat es die Kult-Serie, wie auch schon Staffel 35, dagegen nicht geschafft. Dennoch dürften die neuen „Simpsons“-Episoden und das Kinocomeback zahlreiche Fanherzen höherschlagen lassen.