„Die Schlager des Jahres“: Ross Anthony beichtet peinlichen Patzer bei letztem Bro’Sis-Auftritt

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und natürlich wird auch im Schlagerbereich auf die Highlights geschaut. Erneut schaut Florian Silbereisen bei „Die Schlager des Jahres“ am Donnerstagabend (28. Dezember) im MDR zusammen mit Andy Borg und Ross Anthony auf die emotionalsten, lustigsten, aber auch traurigsten Momente der Schlagerstars.

Während „Die Schlager des Jahres“ hat Ross Anthony plötzlich ein Flashback. Denn derselbe peinliche Fauxpas, der 2023 Vincent Gross passiert ist, ereignete sich auch bei ihm vor vielen Jahren.

„Die Schlager des Jahres“: Wenn plötzlich die Hose reißt

In jedem Monat pickt sich Moderator Florian Silbereisen einen Schlagerstar raus. Die beiden Kandidaten sollen dann tippen, mit welcher Schlagzeile dieser Künstler auf sich aufmerksam gemacht hat. Im März 2023 sorgte Vincent Gross für Aufsehen. Vor 11.000 Fans riss dem 25-Jährigen die Hose bei der Schlagernacht in Hannover. „Ist euch das schon mal passiert? Bei dir [Ross] weiß ich es“, verrät Florian Silbereisen.

Und Ross Anthony plappert direkt lustig los: „Ja, das war damals bei Bro’Sis, bei einem unserer letzten Auftritte. Ich hatte keine Unterwäsche und dachte mir, es ist eine der letzten Shows, es wird schon nichts passieren. Wir mussten dann richtig viel tanzen und ich habe mich runtergebückt…“ Und zack, war es passiert. Doch Rettung war schnell in Sicht. „Gott sei Dank hatte eine von den Mädels immer einen Pulli um ihre Hüften gehabt und sie hat mir den gegeben“, erzählt Ross weiter.

Wiederholungstäter Ross Anthony

Zur Erinnerung: Ross Anthony war nicht immer ein Schlagerstar. Seine Musikkarriere fing in der zweiten Staffel der RTL Zwei-Castingshow „Popstars“ im Jahr 2001 an. Am Ende der zweiten Staffel konnten sich Ross, Hila Bronstein, Shaham Joyce, Faiz Mangat, Indira Weis und Giovanni Zarrella gegen die anderen tausend Bewerber durchsetzen. Sie bildeten die R&B-Band Bro´Sis. Fünf Jahre später löste sich die Band wieder auf.

Doch das war offenbar nicht der einzige schlüpfrige Moment in Ross‘ Karriere. Plötzlich plaudert Silbereisen einen weiteren kleinen Fauxpas aus. „Ich weiß auch noch, als du auf unserer Tournee damals plötzlich in Unterhosen auf der Bühne standest. Die Hose war zu groß oder so.“ Doch ganz der Profi habe Ross einfach weitergemacht und versucht, mit einer Hand die Hose noch festzuhalten, während er mit der anderen Hand das Mikro hielt. Im Nachhinein können die Schlager-Kollegen herzlich über diese kleinen Patzer lachen.