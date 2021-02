„Die Schildkröte“ bei „The Masked Singer“: Irrer Verdacht! Zuschauer wollen DIESEN Star sehen

Wow, die Ähnlichkeit dieses exotischen Kostüms bei „The Masked Singer“ mit einem bekannten Hollywood-Star ist kaum zu übersehen. „Die Schildkröte“ erinnert an eine Figur aus der Filmreihe „Fluch der Karibik“.

So könnte man meinen, ProSieben hat Jack Sparrow zu „The Masked Singer“ geholt – was eher unwahrscheinlich scheint. Also bleibt noch immer die Frage: Wer versteckt sich wirklich unter dem Kostüm von „Die Schildkröte“?

„Die Schildkröte“ bei „The Masked Singer“: Ist es ein Mega-Star?

„Ahoi! DIE SCHILDKRÖTE ist ein echter Haudegen. Der 3,5 Kilo schwere Panzer und das ganze Kostüm sind kunstvoll mit Muscheln, Sand, Münzen, Paillettenstoff und anderen Materialien verziert, die von den unzähligen Abenteuern des Meeresbewohners erzählen“, preist ProSieben „Die Schildkröte“ an.

Doch wer könnte unter der aufwendigen Maske stecken? Über die App von ProSieben können die Zuschauer schon Tipps abgeben, wer wohl unter der Maske steckt. Und besonders ein Name fällt dabei besonders ins Auge. Er wäre der wohl bekannteste Promi, der jemals beim deutschen „The Masked Singer“ mitgemacht hat.

Die Indizien:

Ich habe die Weltmeere überquert

hart Backbord

Ich liebe die salzige Luft der Freiheit

Das Einzige, was du liebst, ist die Kombüse

So tippen über zehn Prozent der Voter auf Johnny Depp. Ob das realistisch ist? Fraglich. Schließlich steht der Schauspieler derzeit wegen Gewalt-Vorwürfen enorm in der Kritik.

Das denken die Fans:

Sascha Grammel

Johnny Depp

Ralf Schmitz

Florian Silbereisen

Maxi Arland

Reinhold Beckmann

Noch mehr Stimmen versammelte Bauchredner Sascha Grammel für sich. Er landet mit 28,3 Prozent auf Platz 1 der Zuschauergunst. Danach folgt übrigens „Modern Taking“-Star Thomas Anders.

Bislang fallen die Reaktionen auf die Kostüme sehr positiv aus. Lediglich eines ist bei den Fans durchgefallen.

Hat die neue Staffel die erste Enthüllung etwa schon vor dem Start? Hier hat sich ein Promi um Kopf und Kragen geplappert.

„Die Schildkröte“ wurde besonders von einem ehemaligen TV-Rate-Mitglied ins Herz geschlossen, wie du hier lesen kannst.

„The Masked Singer“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei Prosieben.