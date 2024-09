„Die Rosenheim-Cops“: Nach der Ausstrahlung im ZDF steht es fest

Die ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“, die im gleichnamigen Ort Rosenheim spielt, hat sich längst einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer gesichert. Im Mittelpunkt stehen die Ermittler des Polizeipräsidiums, die mit einer Mischung aus Humor und Scharfsinn Verbrechen aufklären. Von skurrilen Mordfällen bis hin zu verzwickten Rätseln – die Kriminalbeamten lassen keinen Fall ungelöst und sorgen dabei immer wieder für überraschende Wendungen und heitere Momente.

Erst am Sonntag (1. September) flimmerte erneut eine Folge der beliebten Sendung über die Bildschirme. Kurz nach der Ausstrahlung steht fest, dass der TV-Hit bei den Zuschauern noch immer punkten kann.

Nach „Die Rosenheim-Cops“ weiß jeder Bescheid

„Die Rosenheim-Cops“ sind ein Publikumsliebling durch und durch. Dies spiegelte sich auch in den Quoten der jüngsten Episode wider. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren erreichte der ZDF-Krimi im Nachmittagsprogramm 1,44 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,3 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige setzten sich hingegen andere Shows auf dem Sender durch.

+++Dieter Fischer: Kurz nach den „Rosenheim-Cops“ geht die Nachricht um+++

So zog vor allem die Berichterstattung rund um die Wahlen in Sachsen und Thüringen eine breite Zuschauerschaft an. Das „heute journal“ schalteten in der oben genannten Altersklasse am Vorabend 0,52 Millionen zuschauende Personen ein – ein Marktanteil von 15,2 Prozent. Auch zur späteren Stunde sicherten sich die Nachrichten noch 0,4 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,6 Prozent.

Im Herbst startet die 24. Staffel „Die Rosenheim-Cops“ mit einer ganz besonderen Folge – es ist die 555.! In der Jubiläums-Ausgabe wird Hufschmied Hannes Kolbe erschlagen aufgefunden. Es gibt wie immer viele Tatverdächtige, auch im privaten Umfeld des Ermordeten und die Zahl 555 spielt eine mysteriöse Rolle.

Ob die Kommissare das Rätsel lösen können, wird sich bald im ZDF zeigen.